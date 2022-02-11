Хозяйка собаки породы сиба-ина, которую назвали Комуги, часто выкладывает фото и видео любимца в твиттер. В одной из публикаций она показала, как удивила питомца фокусом.

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Согласно ролику, женщина предложила Комуги поиграть. Она прятала лакомство, а собака должна была угадать, в какой руке. Четвероногий обнюхивал два кулака, а впоследствии указывал на один из них. Оказывалось, что оба были пусты.

Смотрите видео фокуса хозяйки:

Собака был удивлен и даже спускался со своего домика, чтобы проверить, не упало ли лакомство. Однако все его поиски были напрасны. Чудом вкусняшка снова оказывалась в руке хозяйки, что поразило Комуги.

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Такая реакция собачки развеселила пользователей социальной сети. Они активно комментировали и распространяли видео с четырехлапым.

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