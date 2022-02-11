Господиня собаки породи шіба-іну, яку назвали Комугі, часто викладає фото та відео улюбленця у твіттер. В одній з публікацій вона показала, як здивувала вихованця фокусом.

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Згідно з роликом, жінка запропонувала Комугі пограти. Вона ховала ласощі, а собака мав вгадати, в якій руці. Чотирилапий обнюхував два кулаки, а згодом вказував на один з них. Виявлялося, що обидва були порожні.

Дивіться відео фокусу господині:

Собака був здивований та навіть спускався зі свого будиночка, аби перевірити, чи ласощі не впали. Проте усі його пошуки були даремними. Дивом смаколик знову опинявся в руці господині, що надзвичайно вразило Комугі.

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Така реакція песика розвеселила користувачів соціальної мережі. Вони активно коментували та поширювали відео з чотирилапим.

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