Играют в футбол или болеют: пользователи сети поделились забавными фото собак

Некоторые владельцы даже приобрели своим любимцам крохотные футболки с названием любимой команды. Вот как с такой поддержкой не выиграть все матчи?
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Самая милая болельщица
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Ну очень преданный поклонник
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А этот пес – непревзойденный игрок
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Умоляет команду о победе
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Эта собака действительно умеет болеть
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Этот пес – настоящий красавчик в фирменной футболке
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Самый харизматичный поклонник
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Готов немедленно начать игру
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