Играют в футбол или болеют: пользователи сети поделились забавными фото собак

Некоторые владельцы даже приобрели своим любимцам крохотные футболки с названием любимой команды. Вот как с такой поддержкой не выиграть все матчи?

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Самая милая болельщица



Фото sasha_thepom_

Ну очень преданный поклонник



Фото tuckinaround

А этот пес – непревзойденный игрок



Фото larrynfrank

Умоляет команду о победе



Фото falkor_the_doxie

Эта собака действительно умеет болеть



Фото myla_the__rescue

Этот пес – настоящий красавчик в фирменной футболке



Фото always_sonny_inphl

Самый харизматичный поклонник



Фото normansnugglebutt

Готов немедленно начать игру



Фото grandpamurphy_theairedale

Курьезно Работница месяца: кошка отправляла смешные сообщения коллегам хозяйки

Улыбается своей команде



Фото java.affogato.la