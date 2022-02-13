Играют в футбол или болеют: пользователи сети поделились забавными фото собак

Некоторые владельцы даже приобрели своим любимцам крохотные футболки с названием любимой команды. Вот как с такой поддержкой не выиграть все матчи?

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Самая милая болельщица

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Ну очень преданный поклонник

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А этот пес – непревзойденный игрок

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Умоляет команду о победе

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Эта собака действительно умеет болеть

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Этот пес – настоящий красавчик в фирменной футболке

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Самый харизматичный поклонник

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Готов немедленно начать игру

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Курьезно Работница месяца: кошка отправляла смешные сообщения коллегам хозяйки

Улыбается своей команде

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