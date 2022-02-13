Деякі власники навіть придбали своїм улюбленцям крихітні футболки з назвою улюбленої команди. От і як з такою підтримкою не виграти усі матчі?

Вам сподобається 12 кумедних фото тварин, яких "застали на місці злочину"

Наймиліша уболівальниця

Грають в футбол або вболівають: користувачі мережі поділилися кумедними фото собак
Фото sasha_thepom_

Ну дуже відданий прихильник

Грають в футбол або вболівають: користувачі мережі поділилися кумедними фото собак
Фото tuckinaround

А цей пес – неперевершений гравець

Грають в футбол або вболівають: користувачі мережі поділилися кумедними фото собак
Фото larrynfrank

Благає команду про перемогу

Грають в футбол або вболівають: користувачі мережі поділилися кумедними фото собак
Фото falkor_the_doxie

Цей собака справді вміє вболівати

Грають в футбол або вболівають: користувачі мережі поділилися кумедними фото собак
Фото myla_the__rescue

Цей пес справжній красунчик у фірмовій футболці

Грають в футбол або вболівають: користувачі мережі поділилися кумедними фото собак
Фото always_sonny_inphl

Найхаризматичніший прихильник

Грають в футбол або вболівають: користувачі мережі поділилися кумедними фото собак
Фото normansnugglebutt

Готовий негайно почати гру

Грають в футбол або вболівають: користувачі мережі поділилися кумедними фото собак
Фото grandpamurphy_theairedale

Кумедно Працівниця місяця: кішка відправляла смішні повідомлення колегам господині

Посміхається своїй команді

Грають в футбол або вболівають: користувачі мережі поділилися кумедними фото собак
Фото java.affogato.la

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