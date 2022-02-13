Грають в футбол або вболівають: користувачі мережі поділилися кумедними фото собак

Деякі власники навіть придбали своїм улюбленцям крихітні футболки з назвою улюбленої команди. От і як з такою підтримкою не виграти усі матчі?

Вам сподобається 12 кумедних фото тварин, яких "застали на місці злочину"

Наймиліша уболівальниця



Фото sasha_thepom_

Ну дуже відданий прихильник



Фото tuckinaround

А цей пес – неперевершений гравець



Фото larrynfrank

Благає команду про перемогу



Фото falkor_the_doxie

Цей собака справді вміє вболівати



Фото myla_the__rescue

Цей пес справжній красунчик у фірмовій футболці



Фото always_sonny_inphl

Найхаризматичніший прихильник



Фото normansnugglebutt

Готовий негайно почати гру



Фото grandpamurphy_theairedale

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Посміхається своїй команді



Фото java.affogato.la

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