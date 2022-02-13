Грають в футбол або вболівають: користувачі мережі поділилися кумедними фото собак

Деякі власники навіть придбали своїм улюбленцям крихітні футболки з назвою улюбленої команди. От і як з такою підтримкою не виграти усі матчі?
Вам сподобається 12 кумедних фото тварин, яких "застали на місці злочину"
Наймиліша уболівальниця
Фото sasha_thepom_
Ну дуже відданий прихильник
Фото tuckinaround
А цей пес – неперевершений гравець
Фото larrynfrank
Благає команду про перемогу
Фото falkor_the_doxie
Цей собака справді вміє вболівати
Фото myla_the__rescue
Цей пес справжній красунчик у фірмовій футболці
Фото always_sonny_inphl
Найхаризматичніший прихильник
Фото normansnugglebutt
Готовий негайно почати гру
Фото grandpamurphy_theairedale
Кумедно Працівниця місяця: кішка відправляла смішні повідомлення колегам господині
Посміхається своїй команді
Фото java.affogato.la
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