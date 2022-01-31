Цих тварин упіймали "на гарячому" і сфотографували сліди їх бешкетувань. От тільки більшість з цих милих котиків та песиків зовсім не шкодують про свій "злочин".
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Так сильно рвав серветки, що аж втомився
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Нічого незвичного, просто кіт на шторах
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А цей красунчик заліз у карі
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Одного разу господар не прийшов додому ночувати, і кіт вранці влаштував йому теплий прийом
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Цей пухнастик любить стукати дверцятами
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Коли сусід позаду стукає в сидіння
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Вкрав шапку й не знає, що з нею робити
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Кішка скинула документи, адже вони займали надто багато місця
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Цей кіт вважає, що все в домі влаштовано неправильно
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Найзручніше місце для кота на кухні
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Ретельно закопує сліди свого злочину
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