Цих тварин упіймали "на гарячому" і сфотографували сліди їх бешкетувань. От тільки більшість з цих милих котиків та песиків зовсім не шкодують про свій "злочин".

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Так сильно рвав серветки, що аж втомився

Кумедні тварини, яких застали на місці злочину
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Нічого незвичного, просто кіт на шторах

Кумедні тварини, яких застали на місці злочину
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А цей красунчик заліз у карі

Кумедні тварини, яких застали на місці злочину
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Одного разу господар не прийшов додому ночувати, і кіт вранці влаштував йому теплий прийом

Кумедні тварини, яких застали на місці злочину
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Цей пухнастик любить стукати дверцятами

Кумедні тварини, яких застали на місці злочину
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Коли сусід позаду стукає в сидіння

Кумедні тварини, яких застали на місці злочину
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Вкрав шапку й не знає, що з нею робити

Кумедні тварини, яких застали на місці злочину
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Кішка скинула документи, адже вони займали надто багато місця

Кумедні тварини, яких застали на місці злочину
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Цей кіт вважає, що все в домі влаштовано неправильно

Кумедні тварини, яких застали на місці злочину
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Найзручніше місце для кота на кухні

Кумедні тварини, яких застали на місці злочину
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Ретельно закопує сліди свого злочину

Кумедні тварини, яких застали на місці злочину
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Господар затримався на роботі, а вдома побачив таку картину

Кумедні тварини, яких застали на місці злочину
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Кумедний кіт Степан з України підкорив мережу: дивіться відео