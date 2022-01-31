Этих животных поймали "на горячем" и сфотографировали следы их хулиганства. Вот только большинство из этих милых котиков и собачек совсем не жалеют о своем "преступлении".

Читайте также Старение кота: какое профессиональное питание будет полезным для здоровья любимца

Так сильно рвал салфетки, что устал



Фото Reddit

Ничего необычного, просто кот на шторах



Фото Reddit

А этот красавчик залез в карри



Фото Reddit

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и более здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильные чувства любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую еду для своих любимцев можно здесь .

Однажды хозяин не пришел домой ночевать, и кот утром устроил ему теплый прием



Фото Reddit

Этот пушистик любит стучать дверцами



Фото Reddit

Когда сосед сзади стучит по сиденью



Фото Reddit

Украл шапку и не знает, что с ней делать



Фото Reddit

Кошка скинула документы, ведь они занимали слишком много места



Фото Reddit

Этот кот считает, что все в доме устроено неправильно



Фото Reddit

Самое удобное место для кота на кухне



Фото Reddit

Тщательно закапывает следы своего преступления



Фото Reddit

Вам понравится Становятся на задние лапки и "целуются": 2 песика попали на трогательное видео

Хозяин задержался на работе, а дома увидел такую ​​картину



Фото Reddit