Этих животных поймали "на горячем" и сфотографировали следы их хулиганства. Вот только большинство из этих милых котиков и собачек совсем не жалеют о своем "преступлении".

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Так сильно рвал салфетки, что устал

Смешные животные, которых застали с поличным
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Ничего необычного, просто кот на шторах

Смешные животные, которых застали с поличным
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А этот красавчик залез в карри

Смешные животные, которых застали с поличным
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Однажды хозяин не пришел домой ночевать, и кот утром устроил ему теплый прием

Смешные животные, которых застали с поличным
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Этот пушистик любит стучать дверцами

Смешные животные, которых застали с поличным
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Когда сосед сзади стучит по сиденью

Смешные животные, которых застали с поличным
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Украл шапку и не знает, что с ней делать

Смешные животные, которых застали с поличным
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Кошка скинула документы, ведь они занимали слишком много места

Смешные животные, которых застали с поличным
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Этот кот считает, что все в доме устроено неправильно

Смешные животные, которых застали с поличным
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Самое удобное место для кота на кухне

Смешные животные, которых застали с поличным
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Тщательно закапывает следы своего преступления

Смешные животные, которых застали с поличным
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