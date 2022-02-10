Під час пандемії COVID-19 Кейт почала працювати вдома. Її домашня улюблениця кішка Баффі вирішила, що господині неодмінно потрібна її допомога.

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Чотирилапа почала сідати на ноутбук та грати з клавіатурою. Такі дії призвели до того, що кішка періодично випадково відправляла листи колегам. Важливо, що ці повідомлення не були шаблонами Кейт, а складалися з набору букв та символів від Баффі.

Дивіться фото: які листи відправляла Баффі

Попри це колегам сподобалася така допомога кішки й вони дали їй звання – "Працівниця місяця". "Мої колеги завжди сміються над повідомленнями Баффі й часто відправляють їй відповідь", – зазначила Кейт.

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Господиня не намагається утримати кішку та забрати від ноутбука. "Поки Баффі не заважає серйозній роботі, її невинна розвага прикрашає трудові будні моїх колег. І це чудово", – додала Кейт.

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