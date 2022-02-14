Субантарктические пингвины уже стали визитной карточкой станции "Академик Вернадский". Каждую весну они возвращаются туда на брачный сезон.
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Как ухаживают за пингвинами
Оказывается, у этих водоплавающих птиц есть собственные ритуалы ухаживания. Они уважительно кланяются друг другу.
Эти пингвины – однолюбы, и обычно создают пару на всю жизнь,
– рассказывают в Национальном антарктическом научном центре.
После брачного периода начнется создание семей и строительство гнезд. Для этого пингвины даже дерутся за камешки.
Смотрите замечательную подборку фото "влюбленных" пингвинов:
Фото Анны Соиной и Оксаны Савенко
Фото Анны Соиной и Оксаны Савенко
Фото Оксаны Савенко
Фото Анны Соиной и Оксаны Савенко
Фото Анны Соиной и Оксаны Савенко
Ранее в НАНЦ опубликовали видео того, как смешно пингвины выпрыгивают на берег.
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