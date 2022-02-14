Анурагу Гаванде удалось сфотографировать черную пантеру в Национальном парке Тадобы. По его словам, для него это была поразительная и неожиданная встреча.

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Парень направлялся к машине, когда услышал шорох в кустах. Он был уверен, что к ним выйдет тигр, но увидел черную пантеру. Хищница собиралась охотиться на оленя, который был неподалеку. Какой-то звук от фотографа привлек ее внимание, и она посмотрела в камеру.



Черная пантера / Фото инстаграм anurag10ag

Впоследствии черная пантера остановилась и легла посреди дороги. Казалось, что она позирует для фотографии Анурага Гаванде.



На охоте / Фото инстаграм anurag10ag

Что известно о черной пантере

Пантера – это не отдельный биологический вид, а целый род семейства кошачьих, в который входят такие грозные хищники как лев, тигр, ягуар и леопард. Что же касается всем известной черной пантеры, то это обычно леопард или ягуар, имеющий соответствующий черный окрас.

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Визитной карточкой любой пантеры является ее фирменный черный окрас. Хотя если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что шерсть ее покрыта темными пятнами разных оттенков, все это и создает видимость черной окраски. Такой цвет вызван особыми мутациями генов животного, известными как меланизм.