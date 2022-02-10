Даже хищники могут иметь страхи, что доказал сбежавший от слона тигр. Соответствующие кадры опубликовали в социальной сети твиттер индийская актриса и защитница природы Дайа Мирза.

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В отличие от львиц, охотящихся группами, тигр выходит за добычей без поддержки. Хотя он искусный охотник, но имеет мало шансов самостоятельно победить великое существо. Известно, что масса слона может достигать 5 тонн, поэтому способен легко раздавить кошку, даже если та не проявит агрессии.

Смотрите видео: как тигр сбежал от слона

Согласно видео, тигр лежал на лесной тропе, когда к нему начал приближаться огромный слон. Не дожидаясь, пока существо подойдет, хищник освободил дорогу и убежал в кусты. Тем временем слон спокойно продолжишь свой путь.

Что известно о тиграх

Тигр – вид, находящийся под угрозой вымирания. В настоящее время количество этих животных в неволе больше, чем в природе.

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Основным способом охоты является подкрадывание или выжидание в засаде с быстрым, но коротким финальным броском. Большая часть добычи – средние и крупные копытные животные, однако может поймать совсем мелких животных, например, крыс.