Видеоролик за короткое время набрал более 9 миллионов просмотров в тиктоке. Пользователи социальной сети "лайкнули" его 1,7 миллиона раз.

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Обезьяна была в шоке

Мужчина показал простой фокус японскому макаку. Он демонстрировал животному листик, который то появлялся, то исчезал из руки.

Обезьяна внимательно следила за этим сквозь стекло вольера. Она действительно была ошеломлена и не скрывала своей реакции.

Животное таращило глаза, хваталось за голову, делало удивленное выражение морды, а также бегало по вольеру туда-сюда.

Обезьяна в восторге от фокусов: смотрите видео

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Пользователи сети прокомментировали забавное видео:

" Я могла бы месяцами следить, как животные реагируют на фокусы".

"Она будто спрашивает: "Как ты это делаешь?".

"Это лучшее видео о животных, которое я когда-либо видел".