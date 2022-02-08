Видеоролик за короткое время набрал более 9 миллионов просмотров в тиктоке. Пользователи социальной сети "лайкнули" его 1,7 миллиона раз.
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Обезьяна была в шоке
Мужчина показал простой фокус японскому макаку. Он демонстрировал животному листик, который то появлялся, то исчезал из руки.
Обезьяна внимательно следила за этим сквозь стекло вольера. Она действительно была ошеломлена и не скрывала своей реакции.
Животное таращило глаза, хваталось за голову, делало удивленное выражение морды, а также бегало по вольеру туда-сюда.
Обезьяна в восторге от фокусов: смотрите видео
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Пользователи сети прокомментировали забавное видео:
- "Я могла бы месяцами следить, как животные реагируют на фокусы".
- "Она будто спрашивает: "Как ты это делаешь?".
- "Это лучшее видео о животных, которое я когда-либо видел".
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