Відеоролик за короткий час набрав понад 9 мільйонів переглядів у тіктоці. Користувачі соціальної мережі "лайкнули" його 1,7 мільйона разів.
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Мавпа була в шоці
Чоловік показав простий фокус японській макаці. Він демонстрував тварині листочок, який то з'являвся, то зникав з руки.
Мавпа уважно стежила за цим крізь скло вольєра. Вона була справді приголомшена та не приховувала своєї реакції.
Тварина витріщала очі, хапалася за голову, робила здивований вигляд морди, а також бігала вольєром туди-сюди.
Мавпа у захваті від фокусів: дивіться відео
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Користувачі мережі прокоментували кумедне відео:
- "Я могла б місяцями спостерігати, як тварини реагують на фокуси".
- "Вона ніби запитує: "Як ти це робиш?".
- "Це найкраще відео про тварин, яке я будь-коли бачив".
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