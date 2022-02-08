У соціальних мережах господиня опублікувала відео з її домашніми улюбленцями – метису тер'єра Джастін та коргі Тайто. Виявилося, що один з її собак вміє глузувати.

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Чотирилапі мають чудову дружбу та люблять проводити разом час, проте інколи Джастін може спародіювати Тайто.



Джастін та Тайто / Фото інстаграм

Коргі намагався абсолютно не звертає уваги на забавки свого друга-тер'єра. Тим часом Джастін навмисно повз підлогою, повторюючи ходу Тайто. Крім того, не забував хитро поглядати на коргі, сподіваючись за його реакцією.

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У соціальній мережі інстаграм Джастін підкорив глядачів. Ролик назбирав понад 24 тисячі "вподобань". Крім того, користувачі активно поширювали ролик, що дало можливість зібрати багато переглядів.

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