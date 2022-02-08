В социальных сетях хозяйка опубликовала видео с ее домашними любимцами – метис терьера Джастин и корги Тайто. Оказалось, что одна из ее собак умеет шутить.

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Четырехлапые имеют прекрасную дружбу и любят проводить вместе время, однако иногда Джастин может спародировать Тайто.



Джастин и Тайто / Фото инстаграм

Корги пытался совершенно не обращать внимания на развлечения своего друга-терьера. Между тем Джастин намеренно полз пола, повторяя походку Тайто. Кроме того, не забывал хитро поглядывать на корги, надеясь на его реакцию.

Смотрите видео: как собака пародирует походку своего друга

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В социальной сети инстаграм Джастин покорил зрителей. Ролик насобирал более 24 тысяч "лайков". Кроме того, пользователи активно распространяли ролик, что позволило собрать множество просмотров.

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