Тикеша Черри всегда возила Лаки в один салон, где песики мыли, стригли и чистили зубы. Когда женщина забрала любимца с процедуры, то сразу не поняли, что это не ее собака.

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Она усадила фальшивого Лаки на пассажирское сиденье машины, чтобы ехать домой. Сначала Тикеша подумала, что парикмахер подстриг четырехлапого короче, чем обычно, поэтому собака выглядит иной.



Тикеша и Лаки / Фото Tykesha Cherry

Однако впоследствии она поняла, что Лаки не откликается на прозвище, часто отворачивается и злится. Вывод был один – это не ее собака.



Чужая собака / Tykesha Cherry

Тикеша привезла четырехлапого назад к грумеру, чтобы отдать настоящей хозяйке и вернуть своего Лаки. Она подошла к двери одновременно с другой девушкой, которая, увидев собаку на руках, сказала: "Привет, Бентли!".

Я спросила: "Это твой пес?", девушка ответила: "Да". В этот момент все, кто были в салоне, очень удивились,

– вспомнила Тикеша.

Так Бентли вернулся к своей владелице, а Лаки – к своей. Грумер был в шоке от такой ситуации и извинился.

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"Я почувствовала такое облегчение, когда забрала Лаки. Надеюсь, он не видел, как я вышла из салона с другой собакой", – отметила Тикеша.

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