Кіт почав щодня ходити в гості до сімʼї МакКолл й приносив із собою іграшки, які не належали йому.
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Чоловік з дружиною хотіли повернути речі власникам, тому опублікували їх фото у спільноті для місцевих мешканців. Виявилося, що рудий кіт крав іграшки у сусідів.
Вкрадені речі / Фото Kay McCall
Кей повернула усе власникам, а тоді вирішила знайти пухнастому сімʼю. Одна з сусідок, яку звали Інгрід Мойл, вирішила забрати рудого котика. Чотирилапого назвали Кайло – на честь одного зі своїх улюблених персонажів із "Зоряних війн".
Кайло в новому домі / Фото Ingrid Moyle
"Я стала справжньою фанаткою цього кота після того, як побачила пост Кей у фейсбук. Потім я дізналася, що попередні власники відмовилися від нього та вирішила забрати його до себе", – пригадала Інгрід Мойл.
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Зараз Кайло щасливо живе в новому домі. Аби котик не крав чужі речі, нова господарка поставила йому велику коробку з іграшками.