Кот начал ежедневно ходить в гости к семье МакКолл и приносил с собой игрушки, не принадлежавшие ему.

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Муж с женой хотели вернуть вещи владельцам, поэтому опубликовали их фото в сообществе для местных жителей. Оказалось, что рыжий кот воровал игрушки у соседей.



Украденные вещи / Фото Kay McCall

Кей вернула все владельцам, а потом решила найти пушистому семью. Одна из соседок, которую звали Ингрид Мойл, решила забрать рыжего котика. Четырехлапого назвали Кайло – в честь одного из своих любимых персонажей из "Звездных войн".



Кайло в новом доме​ / Фото Ingrid Moyle

"Я стала настоящей фанаткой этого кота после того, как увидела пост Кэй в фейсбуке. Потом я узнала, что предыдущие владельцы отказались от него и решила забрать его к себе", – вспомнила Ингрид Мойл.

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Сейчас Кайло живет счастливо в новом доме. Чтобы котик не воровал чужие вещи, новая хозяйка поставила ему большую коробку с игрушками.

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