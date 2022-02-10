Навіть хижаки можуть мати страхи, що довів тигр, який втік від слона. Відповідні кадри опублікували у соціальній мережі твіттер індійська актриса і захисниця природи Дайа Мірза.

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На відміну від левиць, які полюють групами, тигр виходить за здобиччю без підтримки. Хоч він вправний мисливець, проте має мало шансів самотужки перемогти велику істоту. Відомо, що маса слона може досягати 5 тонн, тому він здатний легко розчавити кішку, навіть якщо та не проявить агресії.

Дивіться відео: як тигр втік від слона

Згідно з відео, тигр лежав на лісовій стежці, коли до нього почав наближатися величезний слон. Не чекаючи поки істота підійде, хижак звільнив дорогу та втік у кущі. Тим часом слон спокійно продовжиш свій шлях.

Що відомо про тигрів

Тигр — вид, що перебуває під загрозою вимирання. Нині кількість цих тварин у неволі більша, ніж у природі.

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Основним способом полювання є підкрадання або вичікування в засідці зі швидким, але коротким фінальним кидком. Більша частина здобичі – середні та великі копитні тварини, проте може впіймати зовсім дрібних тварин, наприклад, щурів.