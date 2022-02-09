Трапляються випадки, коли самки горил не мають дітей, проте активно дбають про інших малюків. Своє тепле ставлення до чужої дитини продемонструвала й горила, яку назвали Убукомбе.

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"Вона не втрачає шансу поняньчити малюків. Її допомога дає можливість молодим мамам перепочити від своїх обовʼязків", — повідомила фахівчиня із комунікацій Фонду захисту горил Дайан Фоссі – Донна Горман.

Убукомбе вирішила посидіти з малюком горили, аби його мама змогла відпочити. У Гутангари аж 7 дитинчат, тому допомога їй не завадить.

Дивіться відео: як горила доглядає за малюком

Крім того, важливо зазначити, що Убукомбе ще зовсім підліток, адже її вік всього 6 років, тому досвіду материнства у неї немає.

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Чим раніше віддалити маленьку горилу від матері, тим швидше вона здобуде незалежність. А його мати знову зможе народити й підвищити популяцію.

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