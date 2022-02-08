Алігатора-велетня упіймали на одному з озер у Флориді. Вік тварини налічує близько 80 років.

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Велетень їв худобу

Даг Боріс почув про страховисько від свого друга, який пам'ятає рептилію ще з дитинства. Мешканці округу Окічобі не раз нарікали, що в них пропадає худоба – ймовірно, вона ставала жертвою рептилії.

Я й гадки не мав, наскільки великим було його тіло, поки ми повністю не витягли його з озера. Крокодила підозрювали в тому, що він з'їв частину місцевої худоби довкола озера,

– розповідає Даг.



Вік гігантського алігатора становить близько 80 років / Фото Dynamic Outdoors

Бувають і більші екземпляри

Найбільший алігатор, якого упіймали у світі, важив близько 455 кілограмів та мав довжину близько 5 метрів. Його упіймала мешканка Алабами Менді Стоукс у 2014 році.

У 2016 році впіймали другого за величиною алігатора. Його довжина становила 4,5 метра, а вага – близько 362 кілограмів. Рептилію також упіймали у Флориді.

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Даг розповів про впійманого велетня на своїй сторінці у фейсбуці. Публікація стала вірусною та назбирала понад 10 тисяч репостів.