На Вінниччині живе найбільша в Україні популяція червонокнижних зубрів. За підрахунками лісників, чисельність стада зараз становить близько 110 тварин.

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Не боялися машини

Водій здалеку помітив лісових велетнів на дорозі. Чоловік обережно під'їхав до зубрів та зняв на відео вервечку тварин, які організовано переходили дорогу.

Дивися, сім'я ціла зубрів. Ух ти, скільки їх!,

– здивовано вигукнув автор відео.

Тварини зовсім не боялися авто і не звернули на нього увагу. Вони "чемно" перейшли дорогу та пішли углиб лісу. На кадрах добре помітно ватажка стада, а також маленьке зубреня.

Народилося 9 малюків

Лісники Вінниччини розповідають, що за минулий рік до поголів'я додалося 9 зубренят. Зубри мешкають на території Хмільницького та Літинського районів області.

Як зубри переходили дорогу: дивіться відео

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