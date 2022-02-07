В Винницкой области живет самая большая в Украине популяция краснокнижных зубров. По подсчетам лесничих, численность стада сейчас составляет около 110 животных.

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Не боялись машины

Водитель издалека заметил лесных великанов на дороге. Мужчина осторожно подъехал к зубрам и снял на видео вереницу животных, организованно переходивших дорогу.

Смотри, целая семья зубров. Ух ты, сколько их!

– удивленно воскликнул автор видео.

Животные совсем не боялись авто и не обратили на него внимание. Они "вежливо" перешли дорогу и пошли вглубь леса. На кадрах хорошо заметен вожак стада, а также маленький зубренок.

Родилось 9 малышей

Лесники Винницкой области рассказывают, что за прошлый год к поголовью добавилось 9 зубрят. Зубры обитают на территории Хмельникского и Литинского районов области.

Как зубры переходили дорогу: смотрите видео

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