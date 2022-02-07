За слова дослідника, підводний світ сповнений воркування, цвірінькання та завивань, що робить його схожим на ліс.

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Вважалося, що рибам непотрібна мова, адже вони можуть "спілкувати" кольором, рухами або електричними імпульсами. Проте виявилося, що їх світ багатоголосий. У ньому деякі риби можуть навіть співати на заході сонця і світанку, як птахи.

Ми не звертали на це уваги, тому що риб, як правило, не видно і тим більше не чутно, а фахівці в області підводної акустики всю увагу приділяли китам і дельфінам. Але у риб теж є голоси,

– зазначив нейролог Ендрю Басс.

"Вони можуть скреготіти зубами або видавати звуки завдяки руху тіла у воді. До того ж у ході еволюції у них розвинулися різні спеціалізовані характеристики. Можливо, найпоширеніша – це адаптація м'язів, пов'язаних із плавальним міхуром", – повідомив еколог Корнеллського університету Аарон Райс.



Риба-жаба / Фото Kidadl

Крім того, він додав, що у риби-жаби м'язи плавального міхура скорочуються найшвидше у світі хребетних. А це вже високотехнологічна адаптація, тому її можна назвати однією з найбільш балакучих.

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За словами вчених, дві третини зі 175 сімейств риб, швидше за все, спілкуються за допомогою звуків. "Якщо вдуматися, риби вміють усе: вони можуть дихати повітрям, літати, що завгодно. Так що мене зовсім не дивує їхня здатність видавати звуки", – підсумував Райс.

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