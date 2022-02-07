Лугова собачка, яку господарі назвали Поппі, полюбляє робити ранкову зарядку. Так гризун розвеселив користувачів своїми вміннями з йоги.

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На кадрах лугова собачка кумедно потягалась, позіхала, піднімала голову та лапки. Тоді поверталася на інший бік й повторювала комплекс вправ. "Ранкова йога з Поппі", – підписали відео господарі.

Дивіться відео, які вправи робила Поппі:

Відомо що на інстаграм Поппі підписано понад 74 тисячі людей, де кожне фото й відео назбирує тисячі вподобань.

Хто такі лугові собачки

Їх також називають циноміс, прерійний песик, луговий собачка. Це невеликі гризуни, що походять з північної Америки. В середньому розмір тіла становить 30 – 40 сантиметрів в довжину, включно з коротким хвостом.

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Харчуються рослинами, насамперед травами. Крім того, можуть поїдати комах. Необхідну вологу отримують з поїдання рослин.

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