Луговая собачка, которую хозяева назвали Поппи, любит делать утреннюю зарядку. Так грызун развеселил пользователей своими умениями йоги.
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На кадрах луговая собачка смешно потягивалась, зевала, поднимала голову и лапки. Потом поворачивалась на другую сторону и повторял комплекс упражнений. "Утренняя йога с Поппи", – подписали видео хозяева.
Смотрите видео, какие упражнения делала Поппи:
Известно, что на инстаграм Поппи подписано более 74 тысяч человек, где каждое фото и видео набирает тысячи предпочтений.
Кто такие луговые собачки
Это маленькие грызуны, происходящие из северной Америки. В среднем размер тела составляет 30 – 40 сантиметров в длину, включая короткий хвост.
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Питаются растениями, прежде всего травами. Кроме того, они могут поедать насекомых. Необходимую влагу получают из поедания растений.
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