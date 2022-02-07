Луговая собачка, которую хозяева назвали Поппи, любит делать утреннюю зарядку. Так грызун развеселил пользователей своими умениями йоги.

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На кадрах луговая собачка смешно потягивалась, зевала, поднимала голову и лапки. Потом поворачивалась на другую сторону и повторял комплекс упражнений. "Утренняя йога с Поппи", – подписали видео хозяева.

Смотрите видео, какие упражнения делала Поппи:

Известно, что на инстаграм Поппи подписано более 74 тысяч человек, где каждое фото и видео набирает тысячи предпочтений.

Кто такие луговые собачки

Это маленькие грызуны, происходящие из северной Америки. В среднем размер тела составляет 30 – 40 сантиметров в длину, включая короткий хвост.

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Питаются растениями, прежде всего травами. Кроме того, они могут поедать насекомых. Необходимую влагу получают из поедания растений.

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