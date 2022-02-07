Родителями стала пара пингвинов Гумбольдта 1 января. Поскольку настоящие родители по неизвестным причинам отказались от высиживания, рабочие зоопарка приняли решение отдать яйцо паре пингвинов-геев Элмер и Лиме.

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Причина такого решения

И ни разу не пожалели об этом решении. Ведь эта парочка отлично справилась с важным заданием – они по очереди высиживали яйцо, а после того, как птенец вылупился, окружили его любовью и заботой.

У нас есть очень интересные новости! Первый птенец, которого воспитала пара однополых пингвинов в зоопарке Розамонд Гиффорд, вылупился 1 января! Приемные родители, взрослые самцы пингвинов Гумбольдта Элмер и Лима, по очереди высиживали яйцо и с тех пор прекрасно согревали и кормили малышей,

– поделились радостной новостью представители зоопарка.

У пары пингвинов-геев из Нью-Йорка вылупился птенец / Фото Rosamond Gifford Zoo

Предпосылки отцовства пингвинов

Стоит отметить, что это было не случайное решение. Перед этим Элмеру и Лиме выдали искусственное яйцо, чтобы увидеть их реакцию и проверить навыки. Парочка показала себя примерными родителями – они никогда не оставляли яйцо без присмотра.

Некоторые пары, получив фиктивное яйцо, будут сидеть на гнезде, но оставляют яйцо в стороне и не высиживают его правильно. Или они будут бороться за то, кто когда сядет на него. Вот как мы оцениваем, кто будет хорошими приемными родителями – и Элмер и Лима были образцовыми во всех аспектах ухода за яйцами,

– сказал директор зоопарка Тед Фокс.

Впервые стали родителями / Фото Rosamond Gifford Zoo

У пары пингвинов-геев из Нью-Йорка вылупился птенец / Фото Rosamond Gifford Zoo

В зоопарке Розамонд Гиффорд заявили, что будут в дальнейшем рассматривать такие пары для выращивания будущих яиц, поскольку Элмер и Лима, стали замечательными приемными родителями. Кроме того, в живой природе из-за климатических изменений пингвины Гумбольдта теряют кормовую базу и рискуют полностью исчезнуть как вид. Поэтому практика высиживания птенцов однополыми парами может помочь пингвинам выжить.