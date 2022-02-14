Анурагу Гаванде вдалося сфотографувати чорну пантеру в Національному парку Тадоби. За його словами, для нього це була вражаюча та неочікувана зустріч.

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Хлопець прямував до машини, коли почув шарудіння в кущах. Він був упевнений, що до них вийде тигр, але побачив чорну пантеру. Хижачка збиралася пополювати на оленя, що був неподалік. Якийсь звук від фотографа привернув її увагу й вона подивилася в камеру.



Чорна пантера / Фото інстаграм anurag10ag

Згодом чорна пантера зупинилася й лягла посеред дороги. Здавалося, що вона позує для світлини Анурага Гаванде.



На полюванні / Фото інстаграм anurag10ag

Що відомо про чорну пантеру

Пантера це не окремий біологічний вид, а цілий рід сімейства котячих, в який входять такі грізні хижаки як лев, тигр, ягуар та леопард. Що ж стосується всім відомої чорної пантери, то нею є зазвичай леопард або ягуар, який має відповідний чорний окрас.

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Візитною карткою будь-якої пантери є її фірмовий чорний окрас. Хоча якщо придивитися уважніше, то можна помітити, що шерсть її вкрита темними плямами різних відтінків, все це і створює видимість чорного забарвлення. Такий колір викликаний особливими мутаціями генів тварини, відомими як меланізм.