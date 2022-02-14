Субантарктичні пінгвіни вже стали візитівкою станції "Академік Вернадський". Щовесни вони повертаються туди на шлюбний сезон.

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Як залицяються пінгвіни

Виявляється, у водоплавних птахів є власні ритуали залицяння. Вони шанобливо кланяються одне одному.

Ці пінгвіни – однолюби, й зазвичай створюють пару на все життя,

– розповідають в Національному антарктичному науковому центрі.

Після шлюбного періоду почнеться створення родин та будування гнізд. Для цього пінгвіни навіть б'ються за камінчики.

Дивіться чудову добірку фото "закоханих" пінгвінів:



Фото Анни Соіної та Оксани Савенко



Фото Анни Соіної та Оксани Савенко



Фото Оксани Савенко



Фото Анни Соіної та Оксани Савенко



Фото Анни Соіної та Оксани Савенко

Раніше в НАНЦ опублікували відео того, як кумедно пінгвіни вистрибують на берег.

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Текст повідомлення:

До сьогоднішнього чудового свята підготували для вас добірку фото наших закоханих пінгві.

Це Субантарктичні пінгвіни, які щороку повертаються до "Вернадського" навесні саме на шлюбний сезон. Тож полярники постійно спостерігають їхні залицяння (це шанобливі поклони одне одному), створення родин, побудову гнізд (коли вони навіть б'ються за камінчики), відкладання яєць та, звісно, появу малят. До речі, ці пінгвіни – однолюби, й зазвичай створюють пару на все життя.