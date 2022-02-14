Субантарктичні пінгвіни вже стали візитівкою станції "Академік Вернадський". Щовесни вони повертаються туди на шлюбний сезон.
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Як залицяються пінгвіни
Виявляється, у водоплавних птахів є власні ритуали залицяння. Вони шанобливо кланяються одне одному.
Ці пінгвіни – однолюби, й зазвичай створюють пару на все життя,
– розповідають в Національному антарктичному науковому центрі.
Після шлюбного періоду почнеться створення родин та будування гнізд. Для цього пінгвіни навіть б'ються за камінчики.
Дивіться чудову добірку фото "закоханих" пінгвінів:
Фото Анни Соіної та Оксани Савенко
Фото Анни Соіної та Оксани Савенко
Фото Оксани Савенко
Фото Анни Соіної та Оксани Савенко
Фото Анни Соіної та Оксани Савенко
Раніше в НАНЦ опублікували відео того, як кумедно пінгвіни вистрибують на берег.
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