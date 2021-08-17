Тигр в доме: породы собак, которые имеют полосатую окраску

Тигровый – это окрас собачьей шерсти, который имеет различные вариации полосок. Собаки, рожденные с таким рисунком шерсти, несут особый рецессивный ген.

Есть несколько пород, для которых полосатая окраска "под тигра" является довольно распространенной. Ниже предлагаем осмотреть те, у которых есть ген "тигровости".

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Важное о тигровых собаках

Сразу же акцентируем внимание: окраска шерсти у разных собак разных пород может значительно отличаться. Все зависит от других генов волосяного покрова, которые присутствуют у определенной особи.

К тому же: тигровый мех не влияет на личность собаки. Если вас привлекает собака с таким рисунком шерсти, важно учесть, типичные черты породы, которые подходят для вашего образа жизни.

Басенджи

Басенджи – древняя порода, которая имеет поразительное сходство с собаками, нарисованными на надгробиях египетских фараонов. До 80 годов у басенджи, обитавших США, не было шерсти под "тигра".

Селекционеры стремились расширить генофонд своих собак для борьбы с проблемами со здоровьем. Поэтому нескольких собак импортировали из Центральной Африки. Те привезли с собой ген тигров. Так и возник подвид "полосатой" породы.



В древней породе появились гены "тигровости" из Африки / Фото с Unsplash

Басенджи, как правило, преданные, спокойные и нежные. Для них не характерен шум и шалости.

Боксер

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Тигровые полосы очень распространены на одной из самых популярных пород собак Северной Америки – боксерах. Они известны тем, что любят веселье, энергичные, сообразительные и ласковые.

Важные нюансы, на которые должен обратить внимание будущий владелец – чрезмерное слюноотделение, и быстрое перегревание из-за плоской морды и энергичности.



Боксеры склонны к проблемам с дыханием / Фото с Unsplash

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Керн-терьер

Тигровые керновые терьеры довольно распространены при разведении. Впрочем, они визуально очень отличаются от двух предыдущих пород. Дело в том, что их шерсть мохнатая, поэтому рисунок "под тигра" не такой четкий. Цветовые тона также могут светлеть с возрастом собаки.



Керн-терьеры – хорошие охотники / Фото с wikipedia.org

Это уверенные, умные и любящие собаки. Они также являются хорошими охранниками, могут преследовать мелких грызунов. Поэтому керн-терьер вряд ли уживется с хомяком или попугайчиком.

Вельш-корги-кардиган

Считается одной из древнейших пород с Британских островов. Это чуть менее популярный брат вельш-корги-пемброка, которого обожает королева Елизавета.



Полосатый корги – вельш-кардиган / Фото с allaboutdogs

Этот тип корги обычно встречается с тигровым окрасом. Считается, что ген тигровой полоски ввели, когда этих собак скрещивали с ныне вымершей породой "тигровая пастушья".

Нидерландская овчарка

Эта порода всегда имеет окраску тигра: в разной концентрации, но полоски должны быть у всех представителей. Обычно, на меху есть пряди с серебряными или золотыми оттенками. Этих собак сначала вывели в других цветах шерсти, но в начале XX века стандарт породы изменился.

Пытаясь отличить их от немецкой овчарки и бельгийского малинуа, селекторы добавили ген "тигровости". Нидерландские овчарки – очень умные, энергичные и послушные.



Чистокровная нидерландская овчарка всегда имеет полосы / Фото с f2000.com

Французский бульдог

Эта порода очень популярна в США и Европе среди жителей небольших квартир, которые хотят держать собаку. Их популярность следует из уникальной внешности и веселой, доброжелательной натуры. Из-за своих милых мордашек бульдоги склонны к затруднению дыхания, что может привести к легкому перегреву.

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Бульдоги бывают различных цветов: от кремового и до угольно-черного. Нашлось место в породе и для полосатиков. "Тигровые бульдоги" достаточно популярные любимцы среди тех, кому нравится такой окрас, но хочется миниатюрного любимца.



Едва заметные полосы на меху бульдога / Фото с Unsplash