Французские бульдоги – одни из самых известных "сопунов" среди пород собак. У них часто возникают проблемы с дыханием, что приводит ко многим болезням.

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Проблемы с дыханием у французских бульдогов

Французские бульдоги имеют брахицефальний синдром обструктивных дыхательных путей . Если простыми словами, – это значит, что им трудно дышать, и они начинают задыхаться. Нехватка кислорода происходит даже при легкой прогулке, а во время игр становится явно выраженной: пес высунув язык, трудно рычит.

Синдром вызван особенностью развития черепа, которая возникла в результате разведения. Когда у бульдогов специально выводили плоские и короткие морды, чтобы они имели современный "стандартный" вид.



Стандарт французского бульдога и длинная, "недопустимая" в породе морде / Коллаж из BoredPanda

Поэтому у французских бульдогов ноздри стали слишком узкими. У собак также длинное мягкое небо и довольно узкие трахеи, что усиливает проблемы с дыханием. В целом проблема является достаточно серьезной и наносит собачкам неудобства.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Главное о породе французский бульдог

Это маленькая собака с плоской мордой и короткой блестящей шерстью тигрового, рябого или палевого окраса.

Взрослый французский бульдог имеет рост около 27 – 34,5 сантиметра. Взрослые собаки весят 12,5 кг, а суки – 11 кг.

Французский бульдог – это веселый собака, который полон энергии и ласковый к своим близким.

В то же время это мужественный собака, который считает, что он в разы больше, чем есть на самом деле.



Маленькие ноздри французского бульдога / Фото с Unsplash

"Оздоровление" породы французский бульдог

Шанталь ван Круининг является ветеринарной врачом и давно увлеклась французскими бульдогами. Она рассказывает: имела не одного бульдожика, но все они страдали от болезней.

Ее видение заключается в том, чтобы разводить здоровых бульдогов. Она хочет, чтобы хозяева больше заботились о здоровье своих домашних животных, а не об их внешности и соответствии стандартам.



Бульдог, которого вывела Шанталь / Фото с hawbucks.nl

Врач исследовала генетику породы и изучала отклонения, которые случаются. Она не утверждает, что знает все и разводит идеальных собак, впрочем, говорит, что идет правильным путем.

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Методом выборочного вывода, анализа состояния здоровья собак, в приюте, который она основала, появились французские бульдоги с длинными мордочками. По показателям дыхания и сердцебиения они абсолютно здоровыми. За этим Шанталь пристально следит.