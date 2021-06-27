Различия между немецким и померанским шпицом все же есть, это признает и сама FCI. Впрочем, в перечне пород помераны – лишь подвид немецких шпицев.

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Происхождение обеих шпицев

Немецкий шпиц и померан имеют одно и то же происхождение. Скорее всего, они происходят от собак, которые тащили сани в Арктике . Они связаны с вольфшпицом, норвежским елкгаундом и самоедами. Не зря они даже внешне напоминают мини-копии последних.

В начале вывода померанцы были большими собаками, и их использовали для охоты, скотоводства и почти всего, что требовали от них хозяева.

Немецкий шпиц был впервые зарегистрирован в XV веке в немецком районе Померании. Этих собак использовали в сельском хозяйстве бедных слоев общества.



Предков шпицев использовали в сельском хозяйстве / Фото с Unsplash

Шпицы получили необычайную популярность в XVIII веке благодаря королевскому вниманию. Известной покровительницей немецких шпицев стала английская королева Виктория. Впрочем, ей нравились маленькие представители породы.

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В Италии Виктории встретился крошечный песик этой породы. Впоследствии ее жизненным занятием стало создание гораздо меньших шпицев, чем были известны в то время. Так и заложены основы для формирования померанского шпица – меньшей собачки, чем немецкий шпиц.

Селекционеры, приступив к работе, вывели миниатюрных представителей породы, которые имеют эффектную внешность и изысканную пушистую шерсть.



Немецкий и померанский шпиц / Коллаж из loveyourdog.com

Через несколько десятилетий американские ученые добавили карликовым собачкам некоторые штрихи. Поэтому разница стала очевидна: отличить исконных представителей нынешних можно довольно просто.

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Как в FCI характеризуют померанского шпица

На официальном сайте Международной кинологической ассоциации в перечне пород не найти отдельного документа для померанского шпица. Дело в том, что его считают лишь разновидностью немецкого шпица. Информацию о померанском, или игрушечном шпице, можно прочитать в описании породы " Немецкий шпиц ".

Наряду с померанцами в документе также имеется описание среднего, или миттель шпица. Как объясняют кинологи этой организации, "померанский" – это название немецкого шпица у не немецкоязычных странах.



Стандарт породы немецкого шпица по FCI / Скриншот

Среди главных отличий FCI отмечает пропорции тела . Так, в стандарте породы немецкий шпиц имеет соотношение высоты в холке к длине тела – 1:1, а отношение длины морды к длине

черепа – приблизительно 2:3. Между тем у померанского шпица – соотношение высоты в холке такое же, а по длине черепа указанный стандарт 2:4.

Зато американские кинологические организации считают померанского шпица отдельной породой . Австралия, Великобритания, США и Канада относят померанцев к категории игрушечных собак. На выставках они участвуют в группе "Toy".

Основные отличия померанского и немецкого шпицев

Померанский и немецкий шпиц различаются в следующих характеристиках:

история происхождения;

размер туловища;

форма головы;

шерсть;

окраска шубки;

количество зубов;

форма хвоста;

постановка передних лапок;

способ разведения.

Череп немецкого шпица по форме напоминает лисий. Мордочка узкая, а лобовая линия сглажена, от лба к мордочке плавный переход, который очень слабо выражен. Ушки остренькие, близко посаженные друг к другу. Холки, что напоминает шапку, на голове нет, а шерсть гладкая.



Померанский шпиц / Коллаж из pomeranian.org

Череп померанского шпица по форме напоминает медвежий, только в мини-варианте. Заметно четкий выраженный переход от лобной части к мордочке. Ушки остренькие, небольшого размера, широко поставленные друг от друга. Шерсть покрывает голову полностью и напоминает шапку. Вся морда покрыта густой торчащей в разные стороны, шерстью.

Уши померанца маленькие, расположенные далеко друг от друга и более сдвинуты к бокам головы. Для немецких представителей характерна близкая посадка ушей, размер которых достаточно велик.



Немецкий шпиц / Коллаж из pomeranian.org

Сходны по характеру

Несмотря на то, что они выглядят по-разному, их темперамент похож . Обе породы невероятно энергичные, всегда прыгают вокруг и оживленные.