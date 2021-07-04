Французькі бульдоги – одні із найвідоміших "сопунів" серед порід собак. У них часто виникають проблеми із диханням, що призводить до багатьох хвороб.

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Проблеми з диханням у французьких бульдогів

Французькі бульдоги мають брахіцефальний синдром обструктивних дихальних шляхів. Якщо простими словами, – це означає, що їм важко дихати, і вони починають задихатися. Брак кисню стається навіть під час легкої прогулянки, а під час ігор стає явно вираженим: пес висолопивши язика, важко гарчить.

Синдром викликаний особливістю розвитку черепа, яка виникла внаслідок розведення. Колись у бульдогів спеціально виводили пласкі і короткі морди, щоб вони мали сучасний "стандартний" вигляд.



Стандарт французького бульдога і довша, "недопустима" у породі морді / Колаж з BoredPanda

Відтак у французьких бульдогів ніздрі стали занадто вузькими. У собак також довге м'яке піднебіння і досить вузькі трахеї, що посилює проблеми з диханням. Загалом проблема є досить серйозною і завдає песикам незручностей.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Головне про породу французький бульдог

Це маленький собака з плоскою мордою і короткою блискучою шерстю тигрового, рябого або палевого забарвлення.

Дорослий французький бульдог має зріст приблизно 27 – 34,5 сантиметри. Дорослі пси важать 12,5 кілограмів, а суки – 11 кілограмів.

Французький бульдог — це веселий собака, який сповнений енергії і ласкавий до своїх близьких.

Водночас це мужній собака, який вважає, що він у рази більший, ніж є насправді.



Ніздрі французького бульдога зовсім малі / Фото з Unsplash

"Оздоровлення" породи французький бульдог

Шанталь ван Круінінг є ветеринарною лікаркою і давно захопилася французькими бульдогами. Вона розповідає: мала не одного бульдожика, але усі вони страждали від хвороб.

Її бачення полягає в тому, щоб розводити здорових бульдогів. Вона хоче, щоб господарів більше дбали про здоров'я своїх домашніх тварин, а не про їхню зовнішність і відповідність стандартам.



Бульдог, якого вивела Шанталь / Фото з hawbucks.nl

Лікарка досліджувала генетику породи і вивчала відхилення, що трапляються. Вона не стверджує, що знає все і розводить ідеальних собак, втім, розповідає, що йде правильним шляхом.

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Методом вибіркового виведення, аналізу стану здоров'я собак, у притулку, який вона заснувала, з'явилися французькі бульдоги із довшими мордочками. За показниками дихання і серцебиття вони є абсолютно здоровими. За цим Шанталь пильно слідкує.

Такий підхід ветеринарки неабияк оцінили собаководи: песики, яких вона розводить, одразу ж знаходять власників. На своєму сайті Шанталь зауважує: наразі не приймає нові замовлення на щенят, оскільки черга на песиків забита на декілька місяців вперед.