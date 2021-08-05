Такие собаки имеют гены, из-за которых они полностью лишены шерсти или имеют ее в незначительном количестве. Они различаются по внешнему виду и характеру, но большинство голых пород собак, как правило, достаточно добры.

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Американский голый терьер

Это небольшой песик с относительно молодыми корнями. Начиная с 1970 лет таких терьеров выборочно разводили из-за кожи без шерсти. Впрочем, некоторые американские голые терьеры до сих пор рождаются со светлой шерстью. Таких собак бывает 2 – 3 в помете.

Эти собаки, как правило, достаточно умные, активные и игривые. Они вырастают в хороших семейных собак и ловко ловят мелких грызунов.



Американский бесшерстный терьер / Фото с animals.net

Китайская хохлатая собака

В отличие от первой породы, китайские хохлатые имеют тысячелетнюю историю происхождения. Эти собаки имеют пучки волос на голове, ушах, лапах и хвосте. Они являются представителями гипоаллергенных пород и часто становятся спутниками жизни аллергиков.

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Эти собаки, как правило, очень любящие и ласковые, хотя одновременно являются энергичными сорвиголовами.



Хохлатые собаки являются одной из самых узнаваемых пород / Фото с dailypaws

Голый чихуахуа

Чихуахуа без шерсти является той самой породой, что и чихуахуа с мехом. Они имеют редкий генетический дефект, из-за которого остаются без шерсти. Таким образом, их темперамент такой же, как у любого другого чихуахуа.



Голый чихуахуа / Фото с Pinterest

Как правило, они очень привязываются к семье и тщательно охраняют свою территорию. Важно знать, что бесшерстная разновидность склонна к проблемам с кожей. Голые чихуахуа также легко могут простудиться.

Шолоицквинтли

Шолоицквинтли происходят из Мексики, поэтому их второе название – мексиканская голая собака . Именно из-за отсутствия шерсти их, как и хохлатых собак, считают гипоаллергенными.

Они также имеют давнюю историю: это ацтекская порода, которая датируется тысячами лет. Собаки, как правило, лояльны и внимательны, что делает их прекрасными сторожевыми.



Почти в каждом помете все же рождается собака с шерстью / Фото с Shutterstock

Перуанская голая собака

Эта порода возникла в Древнем Перу, где ее преимущественно держали как собаку-компаньона. Они обычно очень добры и защищают свою семью. Перуанская голая собака, которая еще имеет второе название – "перуанская орхидея инков" также спортивная маленькая собачка, которой нужно много упражнений, чтобы истощиться.

У некоторых представителей породы может быть допустимой челка белого, желтого или коричневого цвета.



Перуанская собака с легким "ирокезом" на голове / Фото с wikiwand.com

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Аргентинская собака Пила

Пила – близкий родственник перуанской собаки. Эта редкая порода, которая имеет три размера и в основном встречается в Аргентине. Как правило, эти собаки ласковые, игривые и адаптируются к новой среде.

Хотя они в основном не имеют меха, некоторые собаки имеют небольшие пучки меха на макушке и на хвосте.