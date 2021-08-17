Є декілька порід, для яких смугасте забарвлення "під тигра" є досить поширеним. Нижче пропонуємо оглянути ті, у яких є ген "тигровості".

Зверніть увагу Догляд за ротовою порожниною улюбленця: як знизити утворення зубного каменю та почистити зуби

Важливе про тигрових собак

Одразу ж акцентуємо увагу: забарвлення шерсті у різних собак різних порід може значно відрізнятися. Усе залежить від інших генів волосяного покриву, які присутні у певної особини.

До того ж: тигрове хутро не впливає на особистість собаки. Якщо вас приваблює песик з таким малюнком шерсті, важливо врахувати, чи типові риси породи підходять для вашого способу життя.

Басенджі

Басенджі – давня порода, яка має разючу схожість із собаками, намальованими на надгробках єгипетських фараонів. До 80 років у басенджі, що мешкали США, не було хутра під "тигра".

Селекціонери прагнули розширити генофонд своїх собак для боротьби з проблемами зі здоров'ям. Тож декількох собак імпортували з Центральної Африки. Ті привезли з собою ген тигрів. Так і виник підвид "смугастої" породи.



У давній породі з'явилися гени "тигровості" з Африки / Фото з Unsplash

Басенджі, як правило, віддані, спокійні та ніжні. Для них не характерний галас і пустощі.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Боксер

Тигрові смуги дуже поширені на одній з найпопулярніших порід собак Північної Америки – боксерах. Вони відомі тим, що люблять веселощі, енергійні, кмітливі та ласкаві.

Важливі нюанси, на які має звернути увагу майбутній власник – надмірне слиновиділення, і швидке перегрівання через пласку морду та енергійність.



Боксери схильні до проблем з диханням / Фото з Unsplash

Погляньте Песики-сфінкси: породи собак, які не мають шерсті

Керн-тер'єр

Тигрові кернові тер'єри досить поширені при розведенні. Втім, вони візуально дуже відрізняються від двох попередніх порід. Річ у тім, що їхня шерсть волохата, тому малюнок "під тигра" не такий чіткий. Колірні тони також можуть світлішати з віком собаки.



Керн-тер'єри – хороші мисливці / Фото з wikipedia.org

Це впевнені, розумні та люблячі собаки. Вони також є хорошими охоронцями, можуть переслідувати дрібних гризунів. Тому керн-тер'єр навряд уживеться з хом'яком чи папужкою.

Вельш-коргі-кардиган

Вважається однією з найдавніших порід з Британських островів. Це трохи менш популярний брат вельш-коргі-пемброка, якого обожнює королева Єлизавета.



Смугастий коргі – вельш-кардиган / Фото з allaboutdogs

Цей тип коргі зазвичай зустрічається з тигровим забарвленням. Вважається, що ген тигрової смужки ввели, коли цих собак схрещували з нині вимерлою породою "тигрова пастухова".

Нідерландська вівчарка

Ця порода завжди має забарвлення тигра: у різній концентрації, але смужки повинні бути у всіх представників. Зазвичай, на хутрі є пасма зі срібними чи золотими відтінками. Цих собак спочатку вивели в інших кольорах шерсті, але на початку XX століття стандарт породи змінився.

Намагаючись відрізнити їх від німецької вівчарки та бельгійського малінуа, селектори додали гену "тигровості". Нідерландські вівчарки – надзвичайно розумні, енергійні та слухняні.



Чистокровна нідерландська вівчарка завжди має смуги / Фото з f2000.com

Французький бульдог

Ця порода надзвичайно популярна у США та Європі серед мешканців невеликих квартир, які хочуть тримати собаку. Їх популярність випливає з їх унікальної зовнішності та веселої, доброзичливої ​​натури. Через свої милі мордочки бульдоги схильні до утруднення дихання, що може спричинити їх легкий перегрів.

До теми Ветеринарка модернізовує французьких бульдогів: довша морда, але без проблем з диханням

Бульдоги бувають різноманітних кольорів: від кремового і до вугільно-чорного. Знайшлося місце у породі і для смугастиків. "Тигрові бульдоги" є досить популярними улюбленцями серед тих, кому подобається таке забарвлення, але хочеться мініатюрного улюбленця.



Ледве помітні смуги на хутрі бульдога / Фото з Unsplash