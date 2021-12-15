Смелые животные стали чуть ли не супергероями без костюмов и помогли людям в трудных ситуациях. Иногда любимцам даже приходилось рисковать собственной жизнью, что только доказывает: собаки и кошки любят своих хозяев больше всего.

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Собака спасла хозяина в горах



Спасательная операция / Фото из фейсбука CNAS Fruili Venezia Guilia

Итальянец из города Триест покорял Альпы, и вдруг мужчина сорвался со скалы. Бедняга пролежал в горах 7 дней – только через неделю его с вертолета увидели спасатели.

Муж утверждает, что его спас любимец по прозвищу Эш. Собака не отходила от своего хозяина, согревала его и охраняла.

Как спасали мужчину в горах: смотрите видео

Кошки спасли новорожденную девочку



Полицейские со спасенным младенцем / Фото Mumbai Police

Это произошло в Индии. В городе Мумбаи родители покинули 5-дневного ребенка умирать в сточной канаве. Но судьба малышей сложилась счастливо – все благодаря уличным котам.

Прохожие заметили группу котиков, которые вели себя необычно. Четвероногие громко мяукали, шипели и катались возле грязной ямы. Неравнодушные люди подошли к пушистикам, чтобы помочь, и увидели крошечного ребенка.

К счастью, девочку удалось спасти. На место вызвали полицию, которая и забрала младенца в больницу. Сейчас ребенок поправляется и набирается сил .

Упала с высоты 20 метров: кот помог найти старую женщину



Котик Пиран спас свою хозяйку / Фото Bodmin Police

83-летняя женщина из Бодмина в Великобритании внезапно исчезла. Ее изо всех сил искали полиция и соседи. Вдруг волонтеры заметили необычное поведение черного котика. Пушистик мяукал изо всех сил и пытался привлечь внимание людей. Кот указывал спасателям на кукурузное поле.

Выяснилось, что старушка упала в овраг, глубиной 20 метров. У нее не было сил позвать на помощь. Если бы не котик женщины, ее еще долго искали бы.

Пенсионерку подняли с помощью ношей и отправили в больницу. Владелица и соседи благодарны коту Пирану, который всюду ходит за своей хозяйкой и сумел спасти ей жизнь.

Кот спас хозяина от ядовитой змеи



Рики Оуэнс и его кот Гордон / Фото Ricky Owens

Австралиец Рики Оуэнс вернулся из магазина. Мужчина принес домой пакет с продуктами, поставил его у холодильника и вышел на улицу. Дверь дома он оставил открытой.

Когда Оуэнс вернулся, то увидел своего кота Гордона, который шипел и кружился вокруг кресла. Мужчина заметил странное поведение домашнего питомца, но не придал этому значения. Когда в следующий раз Рики пришел, кот шипел на пакет с продуктами. Муж поднял сумки, а оттуда выпала метровая тигровая змея.

Это пресмыкающиеся является одним из самых ядовитых и опасных в Австралии. Змея залезла под холодильник, поэтому Рики пришлось рискнуть и вытащить ее за хвост.

Муж перебросил пресмыкающееся через забор – и выразил благодарность своему котику за то, что тот вовремя заметил опасность в доме.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для удовлетворения всех потребностей животных.

Собака спасла олененка



Пес достал олененка из воды / Фото Ralph Dorn

Эта трогательная история произошла в штате Вирджиния, США. Пес породы голдендудл по прозвищу Харли убежал от своего владельца и помчался на озеро. Когда мужчина пришел забрать собаку, заметил, что та достает из воды маленького оленя.

Как только малыш оказался на суше, как за ним из кустарников вышла мама. Животные побежали в лес.



На следующий день животные пришли поблагодарить / Фото Ralph Dorn

А утром олени пришли снова . Владелец выпустил Харли, и тот побежал к своим друзьям. Милые фото этой встречи покорили сеть. Хозяева же уверены, что дикие звери пришли "поблагодарить" за спасение.

Смелый кот из Карпат ловит ядовитых змей



Кот Маркиз и его владелица / Фото Ярослава Галаса

Кот Маркиз из села Черная Тиса научился ловить гадюк. Эти ядовитые пресмыкающиеся попадают в дом сквозь трещины в стенах.

Умный котик выслеживает змей и неожиданно нападает на них. За день Маркиз может поймать 2 – 3 змеи.

Владельцы благодарны коту, ведь гадюки представляют большую опасность для людей. Однажды такая змея даже укусила их старую 82-летнюю бабушку. К счастью, в больнице было противоядие, и женщину удалось спасти.

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Украинская собака стала психологом и помогает людям



Банана и ее владелица / Фото ГСЧС

Банана – испанская водяная собака. Это умное животное получило диплом психотерапевта, сдав непростые экзамены.

Вместе со своей владелицей животное работает в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. В любой момент спасатели могут пообщаться с собакой, чтобы снять стресс.



Собака получила сертификат / Фото ГСЧС

Также животных используют и при работе с детьми. Метод лечения с помощью собак называется канистерапией.

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