Полиция и соседи искали старушку в окрестностях. Одна из соседок пропавшей женщины увидела, что черный котик изо всех сил мяукает и пытается привлечь внимание к углу большого кукурузного поля.

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Ходил за своей хозяйкой везде

Когда женщина пошла туда, куда указывал кот, то заметила пропавшую пенсионерку на дне большого оврага. Старушка упала с высоты более 20 метров, но, к счастью, не пострадала слишком сильно.

83-летняя женщина упала в овраг с большой высоты
83-летняя женщина упала в овраг с большой высоты / Фото Bodmin Police

Если бы не кот по кличке Пиран, женщину долго бы не нашли. Животное везде сопровождало свою хозяйку и первым узнало о несчастье.

Кот очень привязан к своей хозяйке, он ходил взад-вперед и мяукал, поэтому мы решили пойти и обыскать кукурузное поле, – рассказывает соседка.

Старушку спасли

Чтобы достать женщину, спасатели спустились на дно оврага с носилками. Вероятно, старушка пробыла в воде несколько часов. Если бы не котик, кто знает, удалось ли бы спасти ее вовремя.

Благодаря коту женщину смогли вовремя спасти
Благодаря коту женщину смогли вовремя спасти / Фото Bodmin Police

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Что было дальше

  • Женщину спасли и подняли наверх с помощью носилок.
  • Сейчас она находится в больнице, его состояние стабильное.
  • Владелица и соседи благодарны Пирану – если бы не он, неизвестно, настало ли спасение бы вовремя.