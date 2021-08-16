Горан заметил, что малыш голоден и болен. Крошечный щенок лежал рядом с выброшенным кроссовком.

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В дождь щенок прятался в кроссовок

Несчастный малыш использовал ботинок, как укрытие от непогоды. Песик был такой маленький, что мог залезть туда полностью. Рядом с малышом не было ни мамы, ни какого либо другого взрослого пса. Он был совсем одинок среди кучи мусора.

Таким щенка нашли / Фото Goran Marinkovic

Песику повезло

Неравнодушный мужчина забрал собаку домой и назвал ее Сместеном. Он отвел малыша к ветеринарному врачу. История собаки так задела мужчину, что тот решил оставить этого щенка себе навсегда.

В новом доме песик начал оживать. Вкусная еда, доброта и внимание ежедневно исцеляли его и помогали становиться на лапки. У Сместена даже появились друзья – другие собаки, с которыми он гулял.

Сместен попал в новый дом / Фото Goran Marinkovic

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Собаку невозможно узнать

Через полгода Сместена невозможно узнать. Щенок вырос в небольшого, активного, счастливого пса, который который всегда готов к приключениям.



Таким пес стал в новом доме / Фото Goran Marinkovic

Сместен с удовольствием ездит со своим хозяином на авто. Он стал прекрасным примером того, как доброта и любовь помогают спасти жизнь.



Пес из ботинка стал счастливым со своим человеком / Фото Goran Marinkovic

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