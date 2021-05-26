Собака работает в паре с психологом Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Вместе они будут помогать в медицинской и социальной реабилитации людей.

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Банана приняла участие в 8 практических занятиях, и даже сдала экзамен в центре реабилитации детей с инвалидностью.



Банана стала сертифицированным психологом / Фото ГСЧС

Метод лечения с помощью собак называется канистерапия. Песики помогают снимать стресс.

ГСЧС Украины уже несколько лет практикует канистерапию. Спасатели могут обратиться к психологу и поиграть с собакой, если им это нужно.

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь .

Также собачки помогают в работе с детьми.

До Бананы в Донецкой области служил золотистый ретривер по кличке Элли. Недавно пес ушел на пенсию.