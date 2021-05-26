Собака работает в паре с психологом Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Вместе они будут помогать в медицинской и социальной реабилитации людей.

Читайте Ингредиенты важны: из чего состоит корм для животных Purina®

Банана приняла участие в 8 практических занятиях, и даже сдала экзамен в центре реабилитации детей с инвалидностью.

Банана стала сертифицированным психологом
Банана стала сертифицированным психологом / Фото ГСЧС 

Метод лечения с помощью собак называется канистерапия. Песики помогают снимать стресс.

ГСЧС Украины уже несколько лет практикует канистерапию. Спасатели могут обратиться к психологу и поиграть с собакой, если им это нужно.

Также собачки помогают в работе с детьми.

До Бананы в Донецкой области служил золотистый ретривер по кличке Элли. Недавно пес ушел на пенсию.

К теме Полиция напомнила 6 важных правил выгула собак