Собака працює в парі з психологом Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Разом вони допомагатимуть у медичній та соціальній реабілітації людей.

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Банана взяла участь у 8 практичних заняттях й навіть склала іспит у центрі реабілітації дітей з інвалідністю.



Банана стала сертифікованим психологом / Фото ДСНС

Метод лікування за допомогою собак називається каністерапія. Песики допомагають знімати стрес.

ДСНС України вже кілька років практикує каністерапію. Рятувальники можуть звернутися до психолога й погратися з собакою, якщо їм це потрібно.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.

Також песики допомагають у роботі з дітьми.

Перед Бананою в Донецькій області служив золотистий ретривер на прізвисько Еллі. Нещодавно пес пішов на пенсію.

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