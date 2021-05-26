Собака працює в парі з психологом Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Разом вони допомагатимуть у медичній та соціальній реабілітації людей.
Читайте Інгредієнти важливі: з чого складається корм для тварин Purina®
Банана взяла участь у 8 практичних заняттях й навіть склала іспит у центрі реабілітації дітей з інвалідністю.
Банана стала сертифікованим психологом / Фото ДСНС
Метод лікування за допомогою собак називається каністерапія. Песики допомагають знімати стрес.
ДСНС України вже кілька років практикує каністерапію. Рятувальники можуть звернутися до психолога й погратися з собакою, якщо їм це потрібно.
Також песики допомагають у роботі з дітьми.
Перед Бананою в Донецькій області служив золотистий ретривер на прізвисько Еллі. Нещодавно пес пішов на пенсію.
До теми Поліція нагадала 6 важливих правил вигулу собак