Не всі власники чотирилапих знають правила вигулу. Щоб ваш улюбленець та перехожі завжди були в безпеці, неухильно дотримуйтеся цих простих правил.

Читайте Інгредієнти важливі: з чого складається корм для тварин Purina®



В публічних місцях повідок є обов'язковим / Фото Unsplash

Що треба знати, коли виходите на вулицю зі своїм собакою

Вигулювати собак без повідка можна у спеціальних місцях (на майданчиках), що визначаються у встановленому порядку. Перевозити собак у громадському транспорті можна на короткому повідку та в наморднику. У місцях загального користування собак можна вигулювати тільки на повідку та в наморднику. Не можна утримувати собак в місцях загального користування: у коридорах, підвалах, в під'їздах, на сходових майданчиках, горищах тощо. Заборонено жорстоко поводитися із собаками й іншими тваринами, а також залишати їх без нагляду. Не можна відвідувати з собаками магазини, підприємства громадського харчування, об'єкти соціального, культурного й побутового призначення.



Не забувайте про намордник для песика у транспорті та в місцях загального користування / Фото ForMyDog

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Вам сподобається Найкращі друзі: 5 зворушливих фільмів про собак

Власникам собак потрібно пам'ятати, що їх улюбленці не повинні створювати незручності або нести загрозу людям довкола. Тоді життя з чотирилапими буде приносити тільки радість.