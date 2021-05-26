Не всі власники чотирилапих знають правила вигулу. Щоб ваш улюбленець та перехожі завжди були в безпеці, неухильно дотримуйтеся цих простих правил.
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В публічних місцях повідок є обов'язковим / Фото Unsplash
Що треба знати, коли виходите на вулицю зі своїм собакою
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Вигулювати собак без повідка можна у спеціальних місцях (на майданчиках), що визначаються у встановленому порядку.
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Перевозити собак у громадському транспорті можна на короткому повідку та в наморднику.
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У місцях загального користування собак можна вигулювати тільки на повідку та в наморднику.
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Не можна утримувати собак в місцях загального користування: у коридорах, підвалах, в під'їздах, на сходових майданчиках, горищах тощо.
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Заборонено жорстоко поводитися із собаками й іншими тваринами, а також залишати їх без нагляду.
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Не можна відвідувати з собаками магазини, підприємства громадського харчування, об'єкти соціального, культурного й побутового призначення.
Не забувайте про намордник для песика у транспорті та в місцях загального користування / Фото ForMyDog
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Власникам собак потрібно пам'ятати, що їх улюбленці не повинні створювати незручності або нести загрозу людям довкола. Тоді життя з чотирилапими буде приносити тільки радість.