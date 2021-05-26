Не все владельцы четвероногих знают правила выгула. Чтобы ваш любимец и прохожие всегда были в безопасности, неуклонно придерживайтесь этих простых правил.

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В публичных местах поводок является обязательным
В публичных местах поводок является обязательным​ / Фото Unsplash

Что нужно знать, когда выходите на улицу со своей собакой

  1. Выгуливать собак без поводка можно в специальных местах (на площадках), определяемых в установленном порядке.

  2. Перевозить собак в общественном транспорте можно на коротком поводке и в наморднике.

  3. В местах общего пользования собак можно выгуливать только на поводке и в наморднике.

  4. Нельзя содержать собак в местах общего пользования: в коридорах, подвалах, в подъездах, на лестничных площадках, чердаках и тому подобное.

  5. Запрещено жестоко обращаться с собаками и другими животными, а также оставлять их без присмотра.

  6. Нельзя посещать с собаками магазины, предприятия общественного питания, объекты социального, культурного и бытового назначения.

Не забывайте о наморднике для собаки в транспорте и в местах общего пользования
Не забывайте о наморднике для собаки в транспорте и в местах общего пользования / Фото ForMyDog

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Владельцам собак нужно помнить, что их любимцы не должны создавать неудобства или нести угрозу людям вокруг. Тогда жизнь с четвероногими будет приносить только радость.