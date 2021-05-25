После просмотра этих фильмов захочется крепко обнять своего песика. А тем, кто не имеет любимца – немедленно взять в свою семью хвостатого друга.

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Хатико: Самый верный друг

Год: 2008

Страна: Великобритания, США



Пес Хатико / Скриншот

Всем известна трагическая история пса Хатико, который 9 лет ждал своего владельца на железнодорожной станции. Верный пес не знал, что его хозяин умер. Фильм полон драматических моментов и рассказывает о настоящей дружбе между собакой и человеком.

Путь домой

Год: 2019

Страна: Китай, США



Собачка из фильма "Путь домой" / Скриншот

Собака Белла попала в любящую семью: хозяин собачки был в восторге от ее оптимизма и неугомонности. Но однажды Белла потерялась и ее отвезли за много километров от дома. Долгий и непростой путь Беллы в направлении дома можно увидеть в этом трогательном фильме.

Три рождественские сказки

Год: 2011

Страна: США



Щенки с фильма / Фото Pinterest

Девушка Лиза в поисках новой жизни переезжает во Флориду. Вместе с ней туда едут 3 щенков золотистого ретривера. Лиза только что завершила неудачные отношения, а еще – она ​​мечтает найти друзей среди людей. Щенки ей в этом помогут.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянного внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Тернер и Хуч

Год: 1989

Страна: США



Тернер и Хуч / Скриншот

Полицейский Скотт Тернер расследует убийство, единственным свидетелем которого стал пес. Мужчина забирает собаку по кличке Хуч домой и даже не догадывается, что животное перевернет его жизнь с ног на голову.

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Белый плен

Год: 2006

Страна: США, Канада



Ездовые собаки / Скриншот