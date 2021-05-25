После просмотра этих фильмов захочется крепко обнять своего песика. А тем, кто не имеет любимца – немедленно взять в свою семью хвостатого друга.
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Хатико: Самый верный друг
Год: 2008
Страна: Великобритания, США
Пес Хатико / Скриншот
Всем известна трагическая история пса Хатико, который 9 лет ждал своего владельца на железнодорожной станции. Верный пес не знал, что его хозяин умер. Фильм полон драматических моментов и рассказывает о настоящей дружбе между собакой и человеком.
Путь домой
Год: 2019
Страна: Китай, США
Собачка из фильма "Путь домой" / Скриншот
Собака Белла попала в любящую семью: хозяин собачки был в восторге от ее оптимизма и неугомонности. Но однажды Белла потерялась и ее отвезли за много километров от дома. Долгий и непростой путь Беллы в направлении дома можно увидеть в этом трогательном фильме.
Год: 2011
Страна: США
Щенки с фильма / Фото Pinterest
Девушка Лиза в поисках новой жизни переезжает во Флориду. Вместе с ней туда едут 3 щенков золотистого ретривера. Лиза только что завершила неудачные отношения, а еще – она мечтает найти друзей среди людей. Щенки ей в этом помогут.
Тернер и Хуч
Год: 1989
Страна: США
Тернер и Хуч / Скриншот
Полицейский Скотт Тернер расследует убийство, единственным свидетелем которого стал пес. Мужчина забирает собаку по кличке Хуч домой и даже не догадывается, что животное перевернет его жизнь с ног на голову.
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Белый плен
Год: 2006
Страна: США, Канада
Ездовые собаки / Скриншот
События фильма происходят в Антарктике. Вследствие трагических событий экспедицию исследователей срочно эвакуируют. Люди вынуждены оставить своих верных псов на произвол судьбы. За животными должны были вернуться через несколько дней. Однако из-за ужасных погодных условий и арктической зимы экспедиция смогла прилететь за собаками только через полгода... Трагический фильм о нелегкой судьбе ездовых собак поражает в самое сердце.