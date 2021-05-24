В то же время исследование показало и то, какие породы являются самыми спокойными. С полными итогами исследования можно ознакомиться на Scientific Reports.
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Факторы агрессии у собак
Финские ученые провели исследование на более чем 9 тысячах собак 24 различных пород. Они отмечают – порода является одним из главных факторов агрессии у собак. На склонность собаки к агрессивному поведению по отношению к людям влияет также ряд других факторов.
- Чаще всего причиной агрессии был страх.
Исследование показало, что маленькие собаки с большей вероятностью будут вести себя агрессивно, чем собаки среднего и большого размера. Однако из-за их габаритов они часто не воспринимаются как угрожающие, и поэтому такое поведение остается без внимания.
Собаки чаще всего проявляют агрессию от страха / Фото с Unsplash
- Кобели более агрессивны, чем суки.
К тому же стерилизация или кастрация не оказывает никакого влияния на это качество.
- Опыт владельца.
Первые животные начинающих собаководов с большей вероятностью будут вести себя агрессивно. А собаки, которые проводят время в компании других собак, ведут себя менее агрессивно по отношению к людям.
- Возраст собаки.
Важнейшим фактором после породы оказался именно он. Старые животные гораздо чаще бывают агрессивны. Ученые заявили, что это может быть связано с болью, которую собака постоянно испытывает при болезни.
Агрессивные породы собак: новое исследование
На втором месте по важности после возраста оказалась порода собаки. Как заявили ученые, люди, которые рассматривают возможность завести собаку, должны ознакомиться с предысторией и потребностями породы, которую выбрали.
Что касается заводчиков, они должны обращать внимание на характер животных для разведения, поскольку боязнь и агрессивное поведение передаются по наследству,
– заключают исследователи.
Как и ожидалось, популярные породы лабрадор и золотистый ретривер оказались в конце списка – они наименее агрессивные. Среди наиболее миролюбивых оказался, вопреки стереотипам, стаффордширский бультерьер.
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Породы собак по агрессивности
По результатам исследований, наиболее агрессивными породами ученые называют длинношерстных колли, пуделей и цвергшнауцеров. В топ-5 самых агрессивных пород вошли немецкая овчарка и испанская водяная собака.
Пудели оказались в списке самых агрессивных собак / Фото с Unsplash
- Длинношерстный колли.
- Миниатюрный пудель.
- Цвергшнауцер.
- Немецкая овчарка.
- Испанская водяная собака.
- Лаготто.
- Китайская хохлатая.
- Средний немецкий шпиц (миттельшпиц).
- Котон-де-тулеар.
- Ирландский пшеничный терьер.
- Другая порода.
- Валлийский корги.
- Керн-терьер.
- Бордер-колли.
- Финский лапфунд.
- Чихуахуа.
- Бордер-колли.
- Джек-рассел-терьер.
- Стаффордширский бультерьер.
- Шетландская овчарка (шелти).
- Лаппонийський гердер.
- Золотистый ретривер.
- Лабрадор.
Ученые, однако, отметили, что их список не полный: например, они не рассматривали такие породы, как ротвейлер, доберман или английский бульдог.