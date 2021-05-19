Мы расскажем вам о породах, которые подойдут даже неопытным людям. Но помните, что, независимо от породы, собаки требуют много внимания, терпения и любви.
Важно Чеклист для владельцев: что нужно собаке ежедневно, ежемесячно и ежегодно
Бишон фризе
Бишон фризе / Фото Pixabay
Это небольшие собаки из рода болонок. Они добрые, товарищеские и легко адаптируются к вашему образу жизни. Бишоны требуют умеренных физических нагрузок, с ними не нужно гулять целый день.
Но владельцам придется тратить средства на грумера, потому что белая шерсть бишонов требует тщательного ухода.
Боксер
Боксер / Фото Pixabay
Эти собаки любят детей, игривые и довольно общительны. Они преданы своей семье, но могут быть гиперактивными и требуют длительных прогулок и тренировок.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель / Фото Lapkins
Собаки этой породы довольно милые и ласковые. Они хорошо ладят с детьми разного возраста. У спаниелей мягкий и покладистый характер.
Золотистый ретривер
Золотистый ретривер / Фото Pixabay
Это типичная семейная собака, которая с радостью будет играть с детьми, пойдет с вами на прогулку в лес или на пикник. Ретриверы очень лояльные и ласковые собаки, которые легко адаптируются к любым условиям.
Лабрадор-ретривер
Лабрадор / Фото Pixabay
Одна из самых популярных пород собак. Они умные, игривые, однако требуют терпеливого воспитания. Лабрадоры часто ведут себя, как большие дети, поэтому хозяевам нужно тщательно объяснить своему любимцу правила и запреты.
Папильйон
Папильйон / Фото Pixabay
Веселые и общительные собаки хорошо ладят с детьми. Они идеально подходят для жизни в квартире. Папильйонов легко дрессировать, они активны и неприхотливы в уходе.
Померанский шпиц
Шпиц / Фото Pixabay
Эти собачки тоже прекрасно чувствуют себя в квартире. Они хорошо реагируют на терпеливое обучение, однако могут быть упрямыми.
Пудель
Пудель / Фото Pixabay
Всем известная порода, которая станет прекрасным компаньоном. Существуют различные размеры пуделей: маленькие будут с радостью жить в квартире, большие – сопровождать хозяина в дальних походах и прогулках. Пудели умные, выносливые и легко поддаются дрессировке. Шерсть пуделей нуждается в постоянном уходе.
Йоркширский терьер
Йоркширский терьер / Фото Pixabay
Эти собачки маленькие и могут даже не нуждаться в выгуле, если приучить их ходить в туалет в лоток или на пеленку. Йорки ласковые, но требуют определенных тренировок: иначе собака может проявлять чрезмерное упрямство. Также йоркширские терьеры склонны быть достаточно громкими. Собачки нуждаются в регулярных визитах к грумеру.
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Беспородные собаки и метисы
Беспородный пес может стать верным другом / Фото Pinster
Если вы ищете друга для семьи и компаньона, обратите свое внимание на собак из приюта. Там можно выбрать любимца любого размера и с разными темпераментами. Так вы сможете сделать доброе дело и найти замечательного друга для своей семьи.