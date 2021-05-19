Мы расскажем вам о породах, которые подойдут даже неопытным людям. Но помните, что, независимо от породы, собаки требуют много внимания, терпения и любви.

Важно Чеклист для владельцев: что нужно собаке ежедневно, ежемесячно и ежегодно

Бишон фризе



Бишон фризе / Фото Pixabay

Это небольшие собаки из рода болонок. Они добрые, товарищеские и легко адаптируются к вашему образу жизни. Бишоны требуют умеренных физических нагрузок, с ними не нужно гулять целый день.

Но владельцам придется тратить средства на грумера, потому что белая шерсть бишонов требует тщательного ухода.

Боксер



Боксер / Фото Pixabay

Эти собаки любят детей, игривые и довольно общительны. Они преданы своей семье, но могут быть гиперактивными и требуют длительных прогулок и тренировок.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель



Кавалер-кинг-чарльз-спаниель / Фото Lapkins

Собаки этой породы довольно милые и ласковые. Они хорошо ладят с детьми разного возраста. У спаниелей мягкий и покладистый характер.

Золотистый ретривер



Золотистый ретривер / Фото Pixabay

Это типичная семейная собака, которая с радостью будет играть с детьми, пойдет с вами на прогулку в лес или на пикник. Ретриверы очень лояльные и ласковые собаки, которые легко адаптируются к любым условиям.

Лабрадор-ретривер



Лабрадор / Фото Pixabay

Одна из самых популярных пород собак. Они умные, игривые, однако требуют терпеливого воспитания. Лабрадоры часто ведут себя, как большие дети, поэтому хозяевам нужно тщательно объяснить своему любимцу правила и запреты.

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь .

Папильйон



Папильйон / Фото Pixabay

Веселые и общительные собаки хорошо ладят с детьми. Они идеально подходят для жизни в квартире. Папильйонов легко дрессировать, они активны и неприхотливы в уходе.

Померанский шпиц



Шпиц / Фото Pixabay

Эти собачки тоже прекрасно чувствуют себя в квартире. Они хорошо реагируют на терпеливое обучение, однако могут быть упрямыми.

Пудель



Пудель / Фото Pixabay

Всем известная порода, которая станет прекрасным компаньоном. Существуют различные размеры пуделей: маленькие будут с радостью жить в квартире, большие – сопровождать хозяина в дальних походах и прогулках. Пудели умные, выносливые и легко поддаются дрессировке. Шерсть пуделей нуждается в постоянном уходе.

Йоркширский терьер



Йоркширский терьер / Фото Pixabay

Эти собачки маленькие и могут даже не нуждаться в выгуле, если приучить их ходить в туалет в лоток или на пеленку. Йорки ласковые, но требуют определенных тренировок: иначе собака может проявлять чрезмерное упрямство. Также йоркширские терьеры склонны быть достаточно громкими. Собачки нуждаются в регулярных визитах к грумеру.

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