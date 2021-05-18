Полноценно ухаживать за собакой – это не только вовремя выгуливать ее и кормить. Хозяева животных должны регулярно осуществлять целый комплекс уходовых процедур. Это поможет животному быть здоровыми и счастливыми.

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Существуют процедуры, которые нужно делать регулярно
Существуют процедуры, которые нужно делать регулярно / Фото Unsplash

Ежегодно

  • вакцинация,
  • проверка (чекап) состояния здоровья.

Каждые 3 месяца

  • обработка от глистов.

Ежемесячно

  • обработка от клещей,
  • обработка от блох,
  • купание,
  • стрижка когтей.

Еженедельно

  • осмотр ротовой полости и чистки зубов,
  • обзор ушей и глаз,
  • вычесывание.

Ежедневно

  • кормить собаку 1 – 3 раза в день,
  • выгуливать собаку минимум 2 раза в день,
  • мыть миски для еды и воды,
  • играть с собакой,
  • заниматься дрессировкой и воспитанием.

Главная задача каждого владельца – любить свою собаку
Главная задача каждого владельца – любить свою собаку / Фото Unsplash

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Особое внимание нужно уделить воспитанию и дрессировке собаки. В первые годы жизни вашего любимца нужно уделять ему много внимания. Каждое кормление, прогулка и игра будут процессом обучения и воспитания.

Но впоследствии вы почувствуете результаты – любимец будет радовать своей воспитанностью и послушанием долгие годы.