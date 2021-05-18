Полноценно ухаживать за собакой – это не только вовремя выгуливать ее и кормить. Хозяева животных должны регулярно осуществлять целый комплекс уходовых процедур. Это поможет животному быть здоровыми и счастливыми.

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Существуют процедуры, которые нужно делать регулярно / Фото Unsplash

Ежегодно

вакцинация,

проверка (чекап) состояния здоровья.

Каждые 3 месяца

обработка от глистов.

Ежемесячно

обработка от клещей,

обработка от блох,

купание,

стрижка когтей.

Собака – это верный друг, всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Еженедельно

осмотр ротовой полости и чистки зубов,

обзор ушей и глаз,

вычесывание.

Ежедневно

кормить собаку 1 – 3 раза в день,

выгуливать собаку минимум 2 раза в день,

мыть миски для еды и воды,

играть с собакой,

заниматься дрессировкой и воспитанием.



Главная задача каждого владельца – любить свою собаку / Фото Unsplash

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Особое внимание нужно уделить воспитанию и дрессировке собаки. В первые годы жизни вашего любимца нужно уделять ему много внимания. Каждое кормление, прогулка и игра будут процессом обучения и воспитания.