Полноценно ухаживать за собакой – это не только вовремя выгуливать ее и кормить. Хозяева животных должны регулярно осуществлять целый комплекс уходовых процедур. Это поможет животному быть здоровыми и счастливыми.
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Существуют процедуры, которые нужно делать регулярно / Фото Unsplash
Ежегодно
- вакцинация,
- проверка (чекап) состояния здоровья.
Каждые 3 месяца
- обработка от глистов.
Ежемесячно
- обработка от клещей,
- обработка от блох,
- купание,
- стрижка когтей.
Еженедельно
- осмотр ротовой полости и чистки зубов,
- обзор ушей и глаз,
- вычесывание.
Ежедневно
- кормить собаку 1 – 3 раза в день,
- выгуливать собаку минимум 2 раза в день,
- мыть миски для еды и воды,
- играть с собакой,
- заниматься дрессировкой и воспитанием.
Главная задача каждого владельца – любить свою собаку / Фото Unsplash
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Особое внимание нужно уделить воспитанию и дрессировке собаки. В первые годы жизни вашего любимца нужно уделять ему много внимания. Каждое кормление, прогулка и игра будут процессом обучения и воспитания.
Но впоследствии вы почувствуете результаты – любимец будет радовать своей воспитанностью и послушанием долгие годы.