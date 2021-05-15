К счастью, уход за зубами и деснами домашнего питомца не так страшен, как можно подумать. Этих 5 простых советов помогут сохранить здоровье ротовой полости собак и уменьшить неприятный запах.

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Регулярные стоматологические осмотры

Наведывайтесь к стоматологу 1 – 2 раза в год, чтобы проверить, что у вашего питомца нет зубного камня, сломанных зубов и других признаков стоматологических заболеваний, которые могут вызвать у него боль.

А пока ваша собака будет находиться под наркозом, ветеринар также сможет проверить наличие проблем под десной, которые в противном случае невозможно увидеть. Выявление таких заболеваний на ранней стадии поможет вовремя оказать медицинскую помощь.

Посещайте стоматолога 1 – 2 раза в год / Фото Thinkstock

Давайте собаке стоматологические палочки

Такие жевательные палочки помогают бороться с зубным налетом и камнем, а затем сохранить здоровые и крепкие зубы. Кроме того, эти стоматологические средства предназначены для очистки задних зубов собак, к которым трудно добраться.

Давайте собаке стоматологические жевательные палочки / Фото catsbri

Используйте терапевтический сухой корм

Ваш ветеринар может рекомендовать кормить вашу собаку специально разработанной стоматологической пищей, которая поможет улучшить здоровье полости рта. Такой тип сухого корма, как правило, больше по размеру и имеет абразивную текстуру, что способствует чистке зубов и устраняет налет. Стоматологическая пища также может содержать ингредиенты, которые помогают уменьшить образование зубного камня.

Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированные корма Purina, чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.

Используйте терапевтический сухой корм / Фото Thinkstock

Добавьте лечебный ополаскиватель воды

Медикаментозные ополаскиватели могут помочь сделать поверхность зубов вашей собаки менее гостеприимной для налета и бактерий. Они также эффективны в борьбе с неприятным запахом. Однако стоит заметить, что эти средства не аннулировают ежедневной гигиены ротовой полости.

При выборе ополаскивателя обязательно посоветуйтесь с ветеринаром, а затем добавьте этот продукт в собачью миску с водой или же просто распылите прямо в рот.

Добавьте лечебный ополаскиватель к воде / Фото unsplash

Используйте жевательные игрушки

Подавляющее большинство собак любят жевать игрушки. Так почему бы не использовать это, чтобы помочь почистить зубы. Но не стоит покупать первую попавшуюся жевательную игрушку, которую вы увидите на полке зоомагазина или супермаркета. Некоторые из них могут слишком жестко воздействовать на зубы и даже сломать их. Воспользуйтесь советами своего ветеринара и купите стоматологическую жевательную игрушку, которая лучше всего подойдет именно для вашей собаки.



Дайте собаке жевательные игрушки / Фото Thinkstock