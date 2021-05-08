Ответственный владелец собаки всегда поставит себе вопрос: "Что не так с любимцем и почему он грызет мебель?". И только потом возьмется за решение проблемы. Если у вас щенок, то мебель может быть просто развлечением для него, а вот когда взрослый пес портит вещи – это повод задуматься о состоянии здоровья или воспитании собаки.

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Причины, почему пес грызет мебель



Часто собаке некуда девать энергию и тогда страдает квартира / Фото hvost.news

дискомфорт при смене молочных зубов,

заражение глистами – с помощью древесины собака "чистит" кишечник,

недостаток витаминов,

страх и одиночество, например, когда собаку надолго оставляют одну дома,

самоутверждение – когда собака считает себя главной и требует, чтобы хозяева вернулись домой,

отсутствие необходимой физической нагрузки – так собака проявляет свою активность,

и тому подобное.

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

Как отучить собаку грызть мебель

Сначала важно выяснить, почему ваш любимец портит имущество. Отучать грызть мебель нужно быстро, как только вы обнаружили эту негативную привычку. Чем дольше вы позволяете собаке "чесать зубы", тем сложнее будет потом объяснить ей новые правила поведения.



Давайте щенку игрушки / Фото dogs-fan.club

Важно воспитывать щенка комплексно с первых дней его появления в вашем доме. Если малыш решает свои проблемы с зубами, то переключайте его внимание на другие предметы: игрушки или лакомства.

Взрослую собаку, которую вы застали на "месте преступления", нужно строго отругать. Кинологи рекомендуют отправить собаку на место и временно ограничить свободу ее передвижения.

Щенка можно слегка потрепать за холку – именно так малышей "наказывает" мама. И не забывайте говорить строгим голосом запрещающие команды.

Но помните, что бить или пугать собаку ни в коем случае нельзя.



Щенкам нужно чесать зубы и десны, поэтому предлагайте альтернативу / Фото tut.by

Убедитесь, что у собаки нет проблем со здоровьем: вовремя обрабатывайте животное от паразитов, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.

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