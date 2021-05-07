Своим видом леонбергеры действительно напоминают львов, однако не имеют ничего общего с суровыми хищниками. Эти собаки являются хорошими нянями, любят детей и с удовольствием играют с ними.

Смотрите Аномально большие собаки: 5 гигантов, которые поразят своими размерами

История породы

Леонбергеры были выведены в 30-х годах XIX века в немецком городе Леонберг – отсюда и название породы. Идея создать собственную породу собак принадлежит Генриху Эссигу, советнику муниципалитета и талантливому кинологу.



Порода происходит из Германии / Фото Pixabay

Пес должен был напоминать льва, изображенного на гербе города.

Порода возникла в результате скрещивания ньюфаундленда и сенбернара. В результате родились щенки со светлой серебристой шерстью.

Нужный "львиный" окрас шерсти удалось достичь только через 20 лет. К крови первых представителей породы добавили еще гены пиренейских горных собак.

Леонбергеры вобрали в себя лучшие черты представителей этих пород.



Собаки должны были быть похожими на львов / Фото hvost.news

Этих собак держала элита, однако их "услугами" пользовались и крестьяне. Псы были физически сильными, поэтому их можно было привлекать к сельскохозяйственным работам. Также леонбергеры охраняли хозяйство.

Большой вред породе нанесла Вторая мировая война. После нее почти не осталось чистопородных собак. Однако после 70-х годов XX века породу удалось восстановить.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Характеристика породы

Леонбергеры – крупные и пропорционально сложенные собаки.

Самцы

Рост: 72 – 80 сантиметра.

Вес: до 77 килограммов.

самки

Рост: 65 – 75 сантиметров.

Вес: до 67 килограммов.



Шерсть леонбергера может быть светлой / Фото Wikiwand

Эти собаки, несмотря на свои впечатляющие размеры, являются очень гибкими и подвижными. Леонбергеры имеют крепкие лапы, длинную шею, овальную грудную клетку и большую голову.

"Визитной карточкой" породы является шерсть: густая, длинная и пышная. Она может быть ровной или слегка волнистой.

Окрас леонбергеров бывает разным: от темно-красного до светло-песочного. На морде у породистой собаки обязательно должна быть черная маска.

Особенности здоровья

Леонбергеры имеют крепкое здоровье. Кинологи объясняют это тем, что порода никогда не была слишком популярной – значит, ее не разводили массово.



Из-за больших размеров продолжительность жизни этих собак довольно короткая / Фото Porodadog

Однако для леонбергера характерны заболевания, присущие и другим гигантским породам: дисплазия локтевых и тазобедренных суставов, рак костей (остеосаркома), артрит и другие.

Продолжительность жизни леонбергера составляет 8 – 10 лет. Это нормальная продолжительность жизни для представителей крупных и гигантских пород собак.

Характер собак породы леонбергер



Несмотря на свои размеры, леонбергеры очень спокойные и уравновешенные / Фото ekzotika.com

Эти собаки имеют достаточно спокойный и сдержанный характер. Они не будут лаять без причины или проявлять агрессию. Однако они далеко не флегматики – если им или хозяевам грозит опасность, эти псы способны действовать мгновенно, нейтрализуя врага.

Устойчивая психика леонбергеров делает их нечувствительными к различным звукам. Да, они не боятся выстрелов, грома, града и тому подобное.



Леонбергеры любят детей / Фото Seldon News

Леонбергеры могут жить в семьях с детьми. Однако собаку нужно воспитывать и социализировать. Щенки или молодые псы, которые еще не прошли курс дрессировки и имеют избыток энергии, могут случайно навредить малышу своим огромным телом.

Актуально Тянет поводок, прыгает выше головы и портит одежду: как приучить собаку к дисциплине

Хорошей чертой характера леонбергеров является то, что они вовсе не стремятся доминировать над человеком. Это облегчает процесс воспитания и делает пса безопасным для всех членов семьи.