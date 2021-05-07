Своїм виглядом леонбергери справді нагадують левів, однак не мають нічого спільного із суворим хижаком. Ці собаки є хорошими няньками, люблять дітей і з задоволенням граються із ними.

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Історія породи

Леонбергери були виведені у 30-х роках XIX століття в німецькому місті Леонберг – звідси й назва породи. Ідея створити власну породу собак належить Генріху Ессігу, раднику муніципалітету й талановитому кінологу.



Порода походить з Німеччини / Фото Pixabay

Пес мав би нагадувати лева, що зображений на гербі міста.

Порода виникла в результаті схрещування ньюфаундленда та сенбернара. У результаті народилися цуценята зі світлою сріблястою шерстю.

Потрібного "лев'ячого" забарвлення шерсті вдалося досягти тільки через 20 років. До крові перших представників породи додали ще гени піренейських гірських собак.

Леонбергери увібрали в себе найкращі риси представників цих порід.



Собаки мали бути схожими на левів / Фото hvost.news

Цих собак тримала еліта, однак їх "послугами" користувалися й селяни. Пси були фізично сильними, тому їх можна було залучати до сільськогосподарських робіт. Також леонбергери охороняли господарство.

Великої шкоди породі завдала Друга світова війна. Після неї майже не залишилося чистопородних собак. Однак після 70-х років XX століття породу вдалося відновити.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Характеристика породи

Леонбергери – крупні та пропорційно складені пси.

Самці

Зріст: 72 – 80 сантиметри.

Вага: до 77 кілограмів.

Самки

Зріст: 65 – 75 сантиметрів.

Вага: до 67 кілограмів.



Шерсть леонбергерів може бути світлою / Фото Wikiwand

Ці собаки, попри свої вражаючі розмірі, є дуже гнучкими та рухливими. Леонбергери мають міцні лапи, довгу шию, овальну грудну клітку та велику голову.

"Візитною карткою" породи є шерсть: густа, довга й пишна. Вона може бути рівною або злегка хвилястою.

Забарвлення леонбергерів буває різним: від темно-червоного до світло-пісочного. На морді в породистого собаки обов'язково має бути чорна маска.

Особливості здоров'я

Леонбергери мають міцне здоров'я. Кінологи пояснюють це тим, що порода ніколи не була надто популярною – отже, її не розводили масово.



Через великі розміри тривалість життя цих собак досить коротка / Фото Porodadog

Однак для леонбергерів характерні захворювання, притаманні й іншим гігантським породам: дисплазія ліктьових та тазостегнових суглобів, рак кісток (остеосаркома), артрит тощо.

Тривалість життя леонбергерів становить 8 – 10 років. Це нормальна тривалість життя для представників великих та гігантських порід собак.

Характер собак породи леонбергер



Попри свої розміри, леонбергери дуже спокійні та врівноважені / Фото ekzotika.com

Ці собаки мають досить спокійний та стриманий характер. Вони не будуть гавкати без причини або проявляти агресію. Однак вони далеко не флегматики – якщо їм або господарям загрожує небезпека, ці пси здатні діяти миттєво, нейтралізуючи ворога.

Стійка психіка леонбергерів робить їх нечутливими до різних звуків. Так, вони не бояться пострілів, грому, граду тощо.



Леонбергери полюбляють дітей / Фото Seldon News

Леонбергери можуть жити у сім'ях з дітьми. Однак собаку потрібно виховувати та соціалізувати. Цуценята або молоді пси, які ще не пройшли курс дресирування й мають надлишок енергії, можуть випадково зашкодити малюку своїм величезним тілом.

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Хорошою рисою характеру леонбергерів є те, що вони зовсім не прагнуть домінувати над людиною. Це полегшує процес виховання і робить пса безпечним для всіх членів родини.

Ціна: цуценя леонбергера можна придбати в Україні за 24 – 40 тисяч гривень.