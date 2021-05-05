Щоб пес поводив себе чемно, а також був слухняним та передбачуваним, власникам тварини доведеться докласти чимало зусиль. Перш за все, потрібно випрацювати правила, яких будуть дотримуватися як люди, так і собака.

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Катерина, засновниця школи dogschool.ua із Харкова, радить господарям звернути увагу на 2 моменти: передбачуваність та правила.

Ми повинні зробити добірку непорушних правил, які працюють в будь-якій ситуації, – розповідає кінолог.



Чіткі правила дають собаці відчуття спокою й безпеки / Фото Unsplash

Приклад правил для собаки від професійного кінолога

Лапи не можна ставити на всіх, а не тільки на незнайомців.

Тягнути повідок не можна в будь-якій ситуації, навіть якщо пес бачить подразник або улюблений майданчик для прогулянок.

Спати на дивані не можна ніколи, а не "з мамою можна, з татом не можна".

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Потрібно, щоб усі члени родини неухильно дотримувалися правил. Тільки так можна привчити собаку до порядку. Психіка тварини не буде перенавантажуватися: пес завжди буде чітко знати, що можна, а що заборонено.



Усі члени родини мають обов'язково дотримуватися правил / Фото Unsplash

Відсутність чітких правил нервує тварину. А передбачуваність дає собаці відчуття спокою, захищеності та безпеки.

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Коли ви заводите цуценя – у нього мають бути ті ж правила, що і в майбутнього дорослого собаки. Інакше змінити небажану поведінку в дорослому віці буде дуже складно.



Погані звички, що сформувалися в цуценяти, залишаться і в дорослому житті / Фото Unsplash

